ЗСУ, президент чи волонтери: яким інституціям найбільше довіряють українці

В Україні провели опитування, яким інституціям найбільше довіряють громадяни. Хто посів перше місце, розповідаємо далі.

Найбільший рівень довіри до Збройних Сил України. За останній рік він значно зріс. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Найбільше довіряють ЗСУ

Так, у КМІС зазначили, що найбільше українці довіряють нашим захисникам. Цікаво, що за останній рік (між груднем 2021-го і груднем 2022-го) рівень довіри зріс з 72 аж до 96%.

Натомість баланс довіри-недовіри ЗСУ, тобто різниця між часткою тих, хто довіряє і не довіряє, становить +96%. У 2021-му було лише +60%.

На другому місці президент та волонтери

У грудні 2021 року 27% довіряли главі держави (і баланс був -23%, тобто більше тих, хто не довіряв). Втім, наразі показник зріс до 84%, а баланс до +80%. У випадку волонтерів довіра зросла з 68% до 84%, а баланс покращився з +57% до +81%.

Ріст довіри до політичного керівництва та до силових структур в умовах війни є ще одним свідченням згуртування громадян у критичних обставинах. Суспільна згуртованість є одним з ключових факторів успішного опору ворогові,

– підкреслив заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Динаміка довіри соціальним інституціям в Україні / Діаграма КМІС

Коротко, як саме проводили опитування

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проводили упродовж 4 – 27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв'ю. Опитано 995 респондентів.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року. Зокрема, Криму, окремих районів Донецької і Луганської областей. Також до опитування не залучали громадян, які виїхали за кордон після початку повномасштабної війни.



У КМІС також зазначили, що формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25% тощо. Однак, за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.