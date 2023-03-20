Ордер для Путіна й атака на безпілотник США: що спільного між цими подіями

Є одна спільна річ між атакою російських окупантів на американський дрон та ордером на арешт Владіміра Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд.

Росії не знайдеться місця у світі

Адже й посягання на свободу польотів й злочинна депортація українських дітей агресором, за яку Путін тепер у міжнародному розшуку перед Гаагою, є тим, чим російські можновладці прямо хизувалися. Вони або не думали про наслідки своїх діянь, рішень та наказів, або просто не усвідомлювали тектонічність цих наслідків.

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Щодо дрону, то я у цій тектонічності впевнений. Вона буде помітною не завтра, але у такому вимірі, що змінить рейки історії. Адже тривалий час у США, на рівні глибинної держави та перед виборами 2024 року, була очевидна дискусія, що надалі робити з Росією як суб'єктом: прагнути її збереження у більш-менш цілісному вигляді чи йти до повної деімперіалізації та до деконструкції сучасної Росії.

Примітно, що схожа дискусія була в США і щодо нацистської Німеччини у 1938 – 1939 роках, перед виборами 1940 року. Тоді камінцем на терезах стало саме посягання нацистів на свободу судноплавства. Один захоплений німцями транспорт вирішально змінив позицію еліт та населення. Історія має здатність повторюватися прямо в дрібницях.

Ну а щодо ордера з Гааги, який може скасувати лише очний вирок для кремлівського очільника, його тектонічне значення виходить дуже далеко за межі категорій злочину та покарання.

Наслідки будуть й у вимірі усієї майбутньої діяльності ООН, зокрема із Радою Безпеки, й для практичної поведінки "нейтралів" та, звісно для усієї сучасної міжнародної системи, зокрема економіки та фінансів.

Адже справа не лише у Путіні, але й в обговоренні "другого Нюрнбергу". Фактично наразі мовиться про конкуренцію підходів до забезпечення міжнародного порядку та безпеки: запозиченого у XX столітті та сучасного, в межах змагальних транспарентних процедур та гуманістичної доктрини модерну. Для неї викрадення українських дітей стає, можливо, найбільш небезпечним злом. Навіть на фоні "звичайного" мілітарного імперіалізму та навіть у вимірі розв'язування Кремлем злочинної агресії як такої.

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Для сучасної Росії, очевидно, не буде місця у такому гуманістичному світі, де доля української дитини у таборі в окупованому Криму чи Росії значитиме більше, ніж нафтові родовища, танкові біатлони та ядерні арсенали. Цей гуманістичний світ вчинить щодо Росії акт вищого гуманізму та милосердя, той самий Coup de grace, анонс якого був зроблений у Гаазі.