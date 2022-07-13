Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни

Володимир Зеленський у відповідь на петицію пояснив, що державну політику у сфері освіти визначає парламент і Кабмін. Тож президент звернувся з проханням до Дениса Шмигаля.

Зокрема, щодо того, щоб прем'єр опрацював пропозиції з петиції та відповів її автору. Відповідь самого президента опублікували 12 липня.

Зауважте Петиція про заборону очного навчання набрала 25 тисяч підписів: тепер її розгляне Зеленський

Зеленський відповів на петицію

Володимир Зеленський у своїй відповіді зазначив, що:

державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізовує Кабмін, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування;

ба більше, суб'єкт освітньої діяльності має право самостійно, незалежно та відповідально ухвалювати рішення щодо академічних, організаційних, фінансових, кадрових та інших питань, що провадяться в порядку та межах, визначених законом.

Володимир Зеленський також пригадав, що, згідно з постановою Кабміну від 24 червня, обласні та Київська міська військова адміністрації разом із керівниками навчальних закладів організовують початок навчального року в залежності від безпекової ситуації в регіоні.

Президент України сказав, що звернувся до прем'єра Дениса Шмигаля з проханням:

опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції;

поінформувати про результати розгляду автора звернення.

Коротко про петицію щодо навчання

8 червня на сайті Офісу Президента опублікували петицію, щоб заборонити очне навчання у всіх навчальних закладах до закінчення воєнного стану і військових дій.

Авторка петиції Марія Горшенева написала, що російські загарбники знищили 20% шкіл і дитсадків. Ба більше, не всі навчальні заклади мають бомбосховища і шляхи евакуації. Тому вчителям може бути важко услідкувати за всіма дітьми, особливо малюками в дитсадках чи школярами в початковій школі.

Вже 6 липня петиція набрала потрібні для розгляду президента 25 тисяч підписів. Тож президент України був зобов'язаний її розглянути.

Варто пригадати, що Міністерство освіти вирішило, що освітній процес у новому навчальному році має відбуватися офлайн.

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