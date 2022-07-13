Зеленский ответил на петицию о запрете очного обучения во время войны

Владимир Зеленский в ответ на петицию объяснил, что государственную политику в сфере образования определяет парламент и Кабмин. Поэтому президент обратился с просьбой к Денису Шмыгалю.

В частности о том, чтобы премьер проработал предложения по петиции и ответил ее автору. Ответ самого президента был опубликован 12 июля.

Заметьте Петиция о запрете очного обучения набрала 25 тысяч подписей: теперь ее рассмотрит Зеленский

Зеленский ответил на петицию

Владимир Зеленский в своем ответе отметил, что:

государственную политику в сфере образования определяет Верховная Рада Украины, а реализует Кабмин, центральный орган исполнительной власти в сфере образования и науки, другие центральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления;

более того, субъект образовательной деятельности имеет право самостоятельно, независимо и ответственно принимать решения по академическим, организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам, проводимым в порядке и пределах, определенных законом.

Владимир Зеленский также напомнил, что, согласно постановлению Кабмина от 24 июня, областные и Киевская городская военная администрации вместе с руководителями учебных заведений организуют начало учебного года в зависимости от ситуации в регионе.

Президент Украины сказал, что обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой:

проработать изложенные в электронной петиции предложения;

проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения.

Кратко о петиции про обучение во время войны

8 июня на сайте Офиса Президента опубликовали петицию, чтобы запретить очное обучение во всех учебных заведениях до окончания военного положения и военных действий.

Автор петиции Мария Горшенева написала, что российские захватчики уничтожили 20% школ и детсадов. Более того, не все учебные заведения имеют бомбоубежища и пути эвакуации. Поэтому учителям может оказаться трудно следить за всеми детьми, особенно малышами в детсадах или школьниками в начальной школе.

Уже 6 июля петиция набрала нужные для рассмотрения президента 25 тысяч подписей. Так что президент Украины был обязан ее рассмотреть.

Стоит вспомнить, что Министерство образования решило, что образовательный процесс в новом учебном году должен проходить офлайн.

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