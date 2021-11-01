Пакистанський злам: український "Скіф" проти російського "Корнета"

У Пакистані розгоряється дуель українського і російського високоточного озброєння. Після того, як Ісламабад оголосив конкурс на постачання протитанкового ракетного комплексу для Сухопутних військ. Поступово це протистояння перетворюється на геополітичний трилер із багатьма залученими гравцями.

Пропозиції надали загалом чотири учасники. Україна представляє ПТРК "Скіф-М" від КБ "Луч", РФ – "Корнет", Китай – "Hong Jian-9", Туреччина – OMTAS.

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На думку експертів, реально змагаються українці і росіяни. Їхні комплекси – співвідносні за заявленими тактико-технічними та експлуатаційними характеристиками. Ідеться про швидкість розгортання, дальність стрільби, точність ураження, простоту експлуатації, придатність до польового ремонту. Втім, український комплекс вважається перспективнішим на світовому ринку за показником "ціна – якість".

ПТРК "Скіф-М"​ / фото – КБ "Луч"

Але насправді питання глибше, аніж звичайний аналіз заявлених ТТХ. Оскільки перемога будь-якої сторони вплине на військову рівновагу у регіонах Південної Азії. Це – одна з причин, чому вже підписаний кілька років тому контракт між РФ і Пакистаном на постачання "Корнетів" на 210 мільйонів євро досі не реалізовано. Інша причина – санкції США і ЄС щодо російського ОПК через агресію проти України, що максимально ускладнили реалізацію вказаного контракту.

Є, звісно, і суто технічні аспекти затримки. Серед них – настороженість Пакистану щодо російської пропозиції через невідповідність заявлених ТТХ реальним бойовим можливостям, завелика ціна, складність обслуговування у польових умовах, тощо.

Але головний запобіжник, що гальмує постачання комплексу – геополітичний. Він полягає у вкрай напружених взаєминах Пакистану із давнім військовим опонентом – Індією. А також – у безпринципності РФ, готової постачати зброю обом сторонам військового конфлікту, підживлюючи його і заробляючи на ньому.

В останні роки баланс сил у Південній Азії дещо змінився на користь альянсу Китай – Пакистан. В Ісламабаді придбали американські винищувачі F-16 Block 52, а Пекін посилився винищувачем п'ятого покоління J-20. Це створює їм умови для повітряної переваги над ВПС Індії в умовах збройного протистояння.

Тож Делі прагне нейтралізувати ці загрози за рахунок отримання нових російських винищувачів і комплексів ППО С-400. За їхніми розрахунками, таке підсилення дозволить захистити свій повітряний простір, відстежуючи пакистанські та китайські літаки ще на їхніх аеродромах.

Російський "Корнет" / фото – МО РФ

У Пакистані вкрай болісно сприймають "маркетингові" стратегії росіян. Представники вищого військово-політичного керівництва країни на різних майданчиках, офіційно і кулуарно, висловлюють Москві невдоволення щодо постачання Індії значних обсягів озброєння і військової техніки. Це занепокоєння, безумовно, вплине на визначення переможця тендеру із закупівлі ПТРК.

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В Ісламабаді усвідомлюють ризики того, що Делі отримає, чи вже отримав, технічні нюанси щодо вразливих аспектів (яких у "Корнеті" чимало), виявлені під час його використання у бойових діях в Сирії та в Україні. Це – загроза національній безпеці Пакистану.

Окрім того, Москва давно вирізняється своєрідним ставленням до експлуатантів її військової техніки. Ідеться про необов’язковість зобов’язань щодо технічного супроводу. Приміром, у 2007-му росіяни нав’язали Бразилії контракт на придбання гелікоптерів Мі-35М. Наразі з 12 гелікоптерів на ходу – два. Інші потребують ремонту, за який монополіст виставляє космічні ціни.

Остаточний вибір Ісламабаду визначатимуть національні інтереси, розраховані у середньостроковій перспективі. Вони передбачають насамперед наявність прогнозованого міжнародного партнера. Який, звісна річ, запропонує якісний ПТРК.

Україна має нагоду стати для Пакистану таким партнером. Оскільки має успішну історію двосторонніх взаємин. У 90-х ми довели надійність під час виконання знаменитого танкового контракту, а згодом – під час обслуговування цих Т-80УД, постачання до них дизельних двигунів та моторно-трансмісійних агрегатів. Натомість нашу принциповість підкреслює ворожість до Кремля.

​ПТРК "Скіф-М" перемагає росіян у Пакистані ​ / фото – КБ "Луч"

На користь української пропозиції – щира зацікавленість у стратегічному ВТС і готовність до спільного виробництва, трансферу технологій, залучення до партнерства третіх країн, використання офсетних і фінансових інструментів. Українські компанії готові до локалізації виробництва, зокрема, перевіреного у війні з РФ.

Відзначимо, що у травні Україну відвідав начальник штабу Сухопутних військ Пакистану генерал Камар Джавед Баджва. На полігоні йому показали випробування різних бойових машин та систем озброєнь, зокрема і ТПРК "Скіф".

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Пакистан для нас – зрозумілий ринок. Перемога у контракті на постачання "Скіф-М" дозволить Україні закріпитися там і просувати туди інші озброєння та послуги. Приміром, танк "Оплот". Тож згаданий проєкт має для України стратегічний, політичний та економічний вимір.

Зауважимо, що маркетингове протистояння "Скіфа" і "Корнета" експерти прогнозували ще кілька років тому. У 2018-му тодішній гендиректор "Укроборонпрому" Павло Букін оцінював можливості України перемагати РФ у цій конкурентній боротьбі.

Першими країнами, на яких українські виробники ОВТ посперечаються з російськими постачальниками, можуть стати найбільші на Близькому Сході споживачі ОВТ – ОАЕ та Саудівська Аравія. В потенційних напрямах докладання зусиль – Катар, Кувейт та низка країн регіону. Одним з перших амбітних завдань тут є замістити російський ПТРК "Корнет" сучасним високоефективним українським ПТРК "СКІФ»", – зазначив Букін в інтерв’ю Defense express.

На користь України – багаторічне партнерство Ісламабаду з Вашингтоном та отриманий Пакистаном статус основного союзника США поза НАТО. Попри деяке їхнє розхолодження на ґрунті афганської кризи, США здатні переконати союзника щодо важливих геополітичних аспектів. І – посприяти, аби замість російської зброї у регіон постачали їхню або українську.

Докладніше ці пріоритети озвучили у рекомендаціях дослідницької служби Конгресу США щодо зниження інтересу до російської зброї.

Згідно з доповіддю, конгресменам потрібно вирішити два питання – зменшити затребуваність на міжнародному ринку російських бойових систем, а також – визначити обсяг американської експортної зброї, аби "перебити торгівлю" Росії. Автори доповіді пропонують розробити та задіяти інші заходи, замість санкцій, які вже ні на що не впливають.

Мета цих заходів – ізоляція оборонної промисловості РФ на міжнародного ринку. А мета України – максимально скористатися тиском на Москву.