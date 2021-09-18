Уже не в первый раз отмечаю, как в России, в попытке показать свои технические и производственные возможности, представители кораблестроительной, либо авиастроительной, либо иной отрасли, выдают свои проблемы. Порою такие демонстрации завершаются катастрофой, например, как с Ил-112В или Бе-200ЧС, о дефективности и аварийности которых я регулярно писал.

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Намедни, Ростех хвастался открытием первого сервисного центра для обслуживания двигателей самолетов Як-130 на территории учебной базы ВКС России.

По словам руководителя производственного комплекса "Салют" Алексея Громова, на такой шаг предприятие было вынуждено пойти в связи с интенсивной эксплуатацией авиатехники, что приводит к значительно более быстрой выработке установленного ресурса силовой установки. Проще говоря, износ двигателя АИ-222-25 увеличен в несколько раз.

Конечно, это в условиях "интенсивной" эксплуатации вполне логично, но вот в том-то и дело, что количество налета часов на самолетах Як-130 не отличается феноменальной интенсивностью и ростом. С учетом же ежегодных поставок этих самолетов в ВКС РФ, общее количество которых уже превышает 100 единиц и недобора летчиков, некоторые машины и вовсе простаивают в ангарах.

То есть, фактически, Алексей Громов соврал про высокую интенсивность эксплуатации Як-130, но не соврал про износ двигателей.

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Дело в том, что используемые Як-130 двигатели АИ-222-25, производились на московском ММПП "Салют" с 2004 года, совместно с запорожским МКБ "Прогресс" им. А.Г. Ивченко. И это не удивительно, ведь именно "Прогресс" являлся одним из основных разработчиков АИ-222-25, а на "Салюте" в основном занимались сборкой двигателей из уже, в основной массе, готовых деталей, приходящих из Украины.

После того как Россия вторглась в Украину, поставки деталей прекратились, и россияне у себя развернули не лицензионное, кустарное их производство. Именно из этих несертифицированных деталей и собираются нынешние АИ-222-25 для Як-130.

Эффектом от выпуска самолетов с кустарно выполненными элементами, стало их регулярное упоминание в новостных лентах в хронике происшествий. Теперь же, на официальном уровне было подтверждено то, о чем пишется уже несколько лет – двигатели АИ-222-25 собираемые в России подвержены высокому износу, что говорит об их низком качестве сборки.

Российские же авиастроители данный факт замалчивают и выставляют интенсивностью эксплуатации Як-130, что должно наоборот, пробуждать чувство гордости, а не стыда за то, что даже сворованный двигатель россияне не могут собрать с толком.