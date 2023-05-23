Заслуговують на вічне життя: Аліна Михайлова мріє створити Пантеон Героїв

В Україні потрібно створити місце вшанування та вічної пам'яті усіх, хто віддав своє життя, захищаючи країну. Про створення такого Пантеону Героїв мріє кохана загиблого Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла Аліна Михайлова.

Протягом останніх 9 років українці створюють уявний Пантеон Героїв у своїй пам'яті – найкращі сини й доньки віддають своє життя, захищаючи країну. Але захисники заслуговують вічної слави, тому таке місце шани повинно існувати. Про свою мрію керівниця медичної служби механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла в ексклюзивному блозі 24 Каналу.

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Герої вмирають двічі

Аліна поділилася, що мріє про створення Національного Пантеону Героїв у Києві. Вона описує таке місце вічної слави досить детально. За її словами, до Пантеону кожного року в честь Дня Героїв чинний, наступний і всі після них президенти України публічно схилятимуть коліна перед захисниками, які віддали своє життя, захищаючи кров'ю і потом свою країну.

Де кожного дня, прогулюючись вільним Києвом, кияни й гості столиці проходять цим місцем сили й духу, черпають його енергію і віддають свою шану. Це про повагу і справедливість, якої ніколи не буде достатньо,

– ділиться думками Аліна Михайлова.

Окрім того, вона підкреслила, що Герої вмирають двічі: перший раз – фізично, від рук ворога, а вдруге – коли востаннє промовляють їхнє ім'я. Саме тому в Україні потрібно створити Пантеон Героїв, аби українці завжди пам'ятали, якою ціною здобувається Незалежність. Аліна Михайлова також акцентує, що в країні на державному рівні необхідно запровадити День Героїв, аби кожного року українці гідно вшановували пам'ять про загиблих.

"Наші Герої заслуговують на вічне життя, і щоб їхні імена промовляли: в книжках, у фільмах, у школах, у місцях пам'яті й в державні свята", – заявила медикиня.

Українцям потрібно виховувати пам'ять

У нещодавньому інтерв'ю Аліна Михайлова заявила, що українцям потрібно виховувати пам'ять, бо зараз вона коротка. Медикиня боїться, що з часом до будівництва держави можуть повернутися люди, які сповідували кремлівські наративи типу "какая разница" "дружный народ", "мы все братья" і т.п.

Щоб цього не допустити, українці мають пам'ятати ціну свободи та незалежності. Вона підкреслює, що країна щодня пише суцільний некролог, втрачаючи найкращих синів і доньок.

"Не треба забувати, що зробили ці люди, і чому ми сьогодні в цій точці. В тому числі через те, що у свій час в Україні певні діячі допустили, щоб на нашій території перебували війська Росії", – підкреслила Михайлова.