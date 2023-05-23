Заслуживают вечной жизни: Алина Михайлова мечтает создать Пантеон Героев

В Украине нужно создать место почтения и вечной памяти всех, кто отдал свою жизнь, защищая страну. О создании такого Пантеона Героев мечтает возлюбленная погибшего Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Алина Михайлова.

В течение последних 9 лет украинцы создают воображаемый Пантеон Героев в своей памяти – лучшие сыновья и дочери отдают свою жизнь, защищая страну. Но защитники заслуживают вечную славу, поэтому такое место уважения должно существовать. О своей мечте руководительница медицинской службы механизированного батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала в эксклюзивном блоге 24 Канала.

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Герои умирают дважды

Алина поделилась, что мечтает о создании Национального Пантеона Героев в Киеве. Она описывает такое место вечной славы достаточно подробно. По ее словам, к Пантеону каждый год в честь Дня Героев действующий, следующий и все после них президенты Украины будут публично преклонять колени перед защитниками, отдавшими свою жизнь, защищая кровью и потом свою страну.

Где каждый день, прогуливаясь по свободному Киеву, киевляне и гости столицы проходят по этому месту силы и духа, черпают его энергию и отдают дань уважения. Это о почтении и справедливости, которой никогда не будет достаточно,

– делится мыслями Алина Михайлова.

Кроме того, она подчеркнула, что Герои умирают дважды: первый раз – физически, от рук врага, а второй – когда в последний раз произносят их имя. Именно поэтому в Украине нужно создать Пантеон Героев, чтобы украинцы всегда помнили, какой ценой обретается Независимость. Алина Михайлова также акцентирует, что в стране на государственном уровне необходимо ввести День Героев, чтобы каждый год украинцы достойно чтили память о погибших.

"Наши Герои заслуживают вечной жизни, и чтобы их имена произносили: в книгах, в фильмах, в школах, в местах памяти и в государственные праздники", – заявила медик.

Украинцам нужно воспитывать память

В недавнем интервью Алина Михайлова заявила, что украинцам нужно воспитывать память, потому что сейчас она короткая. Медик боится, что со временем к строительству государства могут вернуться люди, исповедовавшие кремлевские нарративы типа "какая разница", "дружный народ", "мы все братья" и т.п.

Чтобы этого не допустить, украинцы должны помнить о цене свободы и независимости. Она подчеркивает, что страна каждый день пишет сплошной некролог, теряя лучших сыновей и дочерей.

"Не надо забывать, что сделали эти люди, и почему мы сегодня в этой точке. В том числе из-за того, что в одно время в Украине определенные деятели допустили, чтобы на нашей территории находились войска России", – подчеркнула Михайлова.