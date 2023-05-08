Руководитель медицинской службы механизированного батальона Волки Да Винчи Алина Михайлова рассказала, что с 2013 живет в постоянной борьбе за свои права и страну.

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Свидетелей событий Революции достоинства становится все меньше

Возлюбленная погибшего Дмитрия Коцюбайла рассказала, что большинство ее знакомых, стоявших за будущее Украины на Майдане, к сожалению, погибли во время полномасштабного вторжения России.

Мое поколение, по сути, началось с Майдана, и большинство этих людей после полномасштабки снова вернулись в армию. К сожалению, большинство тех, кого я знала, погибли уже во время полномасштабной войны. И это ужасно. Потому что эти люди стояли у истоков,

– сказала она.

Михайлова подчеркнула, что Майдан, Революция достоинства и война в Украине – это "начало нашей сознательной жизни как украинцев".

Военнослужащая Вооруженных Сил Украины подчеркнула, что свидетелей событий Революции достоинства становится все меньше.

"Нас становится все меньше. Людей, которые были свидетелями событий Революции достоинства, первого вторжения России значительно меньше. И, наверное, пройдет пару лет, и нашу историю, возможно, будут рассказывать совсем другие люди", – отметила она.

Поэтому Михайлова подчеркнула, что нужно сохранить память.

Ибо все, что остается после всех этих событий, после революции достоинства – память об этих людях, об их геройском поступке, о том, кем они были и что сделали для этой страны. И так будет с этой войной, к сожалению,

– считает руководительница медицинской службы Ульф механизированного батальона Волки Да Винчи.

Украинцам нужно воспитывать память

Михайлова подчеркнула, что украинцы платят высокую цену за то, чтобы быть теми, кто они есть.

"Ежедневно сейчас мы пишем сплошной некролог, к сожалению. Но это та цена, которую мы, пожалуй, должны заплатить для того, чтобы быть теми, кем мы являемся, кем хотели бы быть, и за что боролись, в том числе, герои Небесной сотни. Мы проходим трудный путь. И платим за это, в прямом смысле, своей кровью, кровью тех людей, которые должны эту страну дальше развивать", – заявила она.

Поэтому Михайлова считает, что в Украине важно не допустить к строительству государства людей, которые исповедовали определенные нарративы, "какая разница", "дружный народ", "мы все братья".

По ее мнению, у украинцев короткая память, которую нужно воспитывать.

"Не надо забывать, что сделали эти люди, и почему мы сегодня в этой точке. В том числе из-за того, что одно время в Украине определенные деятели допустили, чтобы на нашей территории находились войска России", – резюмировала Михайлова.