У Британії балакучий папуга здав поліції свою хазяйку, яка займалася наркоторгівлею
- Папуга Манго допоміг поліції у викритті наркобанди.
- Учасником злочинного угруповання була хазяйка Манго – Шеннон Гілтон.
- Жінка навчила папугу дилерським словечкам.
У Британії засудили учасників великої наркобанди, якою керував з в'язниці 35-річний Адам Гарнетт. У викритті злочинної групи правоохоронцям допоміг папуга на ім'я Манго – домашній улюбленець дівчини Гарнетта – Шеннон Гілтон.
Під час обшуків на телефоні Гілтон поліцейські знайшли викривальні відео з папугою, передає 24 Канал із посиланням на BBC.
Як папуга видав свою хазяйку поліції?
На одному з відео Гілтон вчить папугу казати "два за 25". На сленгу дилерів це означає, що дві порції кокаїну коштують 25 фунтів стерлінгів.
На іншому відео папуга грається з грошима, які банда отримала злочинним шляхом.
Саму тварину правоохоронці помітили під час обшуку в будинках у місті Блекпул, де було вилучено велику кількість героїну та кокаїну.
До слова, інший учасник банди – Ґарет Берджесс – "спалився" через відео, на якому ходить по місту з великою сумою грошей і читає реп про свої злочини.
Всього 15 членів банди визнали свою провину в наркозлочинах. Гарнетта засудили на 19 років і 6 місяців, а Гілтон – на 12 років.
