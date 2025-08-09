У Британії засудили учасників великої наркобанди, якою керував з в'язниці 35-річний Адам Гарнетт. У викритті злочинної групи правоохоронцям допоміг папуга на ім'я Манго – домашній улюбленець дівчини Гарнетта – Шеннон Гілтон.

Під час обшуків на телефоні Гілтон поліцейські знайшли викривальні відео з папугою, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

Дивіться також У кінологічному центрі під Києвом жорстоко поводилися із собаками: мережу облетіли кадри

Як папуга видав свою хазяйку поліції?

На одному з відео Гілтон вчить папугу казати "два за 25". На сленгу дилерів це означає, що дві порції кокаїну коштують 25 фунтів стерлінгів.

На іншому відео папуга грається з грошима, які банда отримала злочинним шляхом.

Саму тварину правоохоронці помітили під час обшуку в будинках у місті Блекпул, де було вилучено велику кількість героїну та кокаїну.

До слова, інший учасник банди – Ґарет Берджесс – "спалився" через відео, на якому ходить по місту з великою сумою грошей і читає реп про свої злочини.

Всього 15 членів банди визнали свою провину в наркозлочинах. Гарнетта засудили на 19 років і 6 місяців, а Гілтон – на 12 років.

Нагадаємо, що в Ірландії засудили трьох українців у справі про найбільшу партію наркотиків в історії країни.