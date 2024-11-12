ЗМІ писали, що у Печерському ТЦК Києва працівник намагався скоїти самогубство: що каже поліція

У Печерському ТЦК в Києві один із працівників намагався скоїти самогубство. Чоловік вистрілив собі в голову пістолетом, але, на щастя, вижив.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA. За попередніми даними, чоловік також мав з собою передсмертну записку.

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Що відомо про інцидент в Печерському ТЦК у Києві

За даними джерел видання, вранці в суботу, 9 листопада, в приміщенні Печерського ТЦК та СП було знайдено з вогнепальними пораненнями майора Воєводіна, начальника групи персоналу. За попередніми даними, інцидент міг бути спробою самогубства, оскільки майор вистрілив собі в голову з пістолета.

Співрозмовник журналістів розповів, що потерпілого екстрено госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом – "вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок". Наразі чоловік перебуває у медичному закладі у важкому стані.

У мережі також ширили фото з чоловіком, який, імовірно, намагався вчинити самогубство.



Працівник Печерського ТЦК скоїв спробу самогубства / Фото з соцмереж

За даними джерела, обставини та причини події розслідують правоохоронці.

У соцмережах також писали, що з собою працівник ТЦК також мав передсмертну записку. Однак наразі достеменно невідомо, чи відповідає ця інформація дійсності.

У поліції Києва, своєю чергою, не прокоментували 24 Каналу, що саме сталося на місці події. У Печерському РТЦК та СП також нічого поки про цей випадок не писали.