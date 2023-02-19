Ми просто переможемо, крихітко, – Пелосі про нібито ослаблення підтримки України

Американське суспільство та США в цілому продовжують підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії. Тому не варто боятися ослаблення допомоги, яку нам надають Сполучені Штати.

Про це на Мюнхенській конференції заявила колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі, повідомляє 24 Канал. За її словами, американці розуміють, що українці борються за свою свободу, тож вони готові їх у цьому підтримувати.

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Загальні настрої не змінилися

Ненсі Пелосі відзначила, що є люди, які кажуть, що не бажають витрачати свої гроші, але чимало американців прийняли у себе українських біженців. Попри те, що навіть час від часу в пресі обговорюють тему "втоми від війни", на загальні настрої американців, за словами Пелосі, це ніяк не впливає.

Це послання успіху, налаштування на перемогу. Преса ставить всілякі питання. Але чому вони це запитують? Ми просто переможемо, крихітко. Ми просто протримаємося, поки не переможемо. Це про демократію, свободу. Для українського народу, але й для світу,

– підкреслила Пелосі.

Крім того, колишня спікерка Палати представників виступає за надання Україні американських винищувачів F-16 і вірить, що найближчим часом Вашингтон ухвалить відповідне рішення. Окремо Пелосі відзначила, що зараз попри відсутність цього рішення, Вашингтон зараз міг би проводити тренування українських військових, щоб у майбутньому Україна швидше отримала бойові літаки.

У ЄС пропонують посилену підтримку України

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час цієї ж конференції наголосив на тому, що ЄС повинен посилити свою допомогу Україні і зазвав парадоксом те, що українці отримують достатньо оплесків, але недостатньо амуніції.

Також дипломат підтримав пропозицію прем'єр-міністерки Естонії Каї Каллас щодо спільної закупівлі країнами ЄС боєприпасів для України, яка передбачає, що країни ЄС повинні виділяти кошти, які потім використовуватимуться для укладання великих контрактів з оборонною промисловістю на рівні Євросоюзу.