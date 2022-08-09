У Пентагоні пояснили, чому в новому пакеті допомоги Україні немає нових HIMARS

У новому пакеті військової допомоги Україні від США немає нові реактивні системи залпового вогню HIMARS. У Пентагоні заспокоїли українців та пояснили, з чим це пов'язано.

За словами заступника міністра оборони США Коліна Кола, HIMARS не ті системи, які потрібні для ефективності сотнями.

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Кол нагадав, що США вже передали Україні 16 систем HIMARS, що насправді досить багато.

Це не ті системи, які потрібні сотнями, щоб мати необхідний вплив, який вони здійснюють. Це високоточні керовані системи для дуже конкретних типів цілей, і українці саме так їх використовують,

– сказав Кол.

Він додав, що Велика Британія та Німеччина зобов'язалися поставити Україні по 3 схожих з HIMARS систем – M270 та MARS II. Водночас Кол наголосив, що у новому пакеті будуть поставлені боєприпаси GMLRS для HIMARS з дальністю 70 кілометрів, постачання яких є пріоритетним.

"Пріоритетом зараз є забезпечення безперервного потоку GMLRS. Те саме стосується гаубиць M777, де ми дійсно поставили дуже велику кількість систем. Пріоритетним завданням зараз є забезпечення українців боєприпасами, щоб вони могли продовжувати боротьбу", – зазначив Кол.

Що відомо про новий пакет допомоги від США

8 серпня у Міністерстві оборони США повідомили про новий пакет військової допомоги для України, який передбачає значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання. США передали:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS;

75 тисяч снарядів 155-мм артилерії;

20 120-мм мінометних систем і 20 тисяч снарядів до 120-мм мінометів;

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем NASAMS;

1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 бойових машин піхоти;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та обладнання для підриву;

медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги, перев'язувальні матеріали, монітори та інше обладнання.

Деталі про військову допомогу розповів заступник міністра оборони США Колін Каль. За його словами, США включили у військовий пакет певну кількість протирадіолокаційних ракет.

Представник Пентагону заявив, що ці ракети можуть бути випущені з українських літаків, "і можуть мати вплив на російські радари та інші речі". Журналіст Остап Яриш у твітері повідомив, що може йтися про американську протирадіолокаційну ракету AGM-88 HARM.

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