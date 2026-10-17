Знайшли мертвим через 33 дні: як "усміхнений Папа" спробував здолати мафію у Ватикані

У серпні 1978 року Альбіно Лучані стає новим Папою Римським. А всього через 33 дні його знаходять мертвим у власному ліжку. Офіційна версія Ватикану – раптова серцева недостатність. Розтину не проводили, а обставини смерті згодом породили численні теорії змови.

У той час увагу привертали й фінансові скандали навколо Ватиканського банку. Чи справді понтифік збирався кинути виклик впливовим фінансистам і чому його смерть досі оповита таємницями, – розкаже 24 Канал.

Чому "усміхнений Папа" не хотів престолу?

26 серпня 1978 року кардинали обрали Альбіно Лучані новим главою Католицької церкви. Він узяв ім'я Іван Павло I, однак його понтифікат тривав лише 33 дні. 28 вересня Папа помер у віці 65 років.

Лучані походив із небагатої родини й вирізнявся скромністю та привітністю. За щиру усмішку його прозвали "усміхненим Папою". Він відмовився від традиційної коронації папською тіарою та прагнув зробити церковне керівництво ближчим до звичайних людей.

Проте за стінами Ватикану діяла складна система управління з великими фінансовими ресурсами. Іван Павло I хотів посилити увагу до бідних і зробити церковні інституції відповідальнішими.



За щиру усмішку Альбіно Лучані прозвали "усміхненим Папою" / Фото Вікіпедія

Що пов'язувало Ватиканський банк із фінансовими скандалами?

У центрі суперечок опинився Інститут релігійних справ, відомий як Ватиканський банк. У 1970-х роках його діяльність пов'язували з італійськими фінансовими структурами, а згодом розгорнувся скандал навколо банку Banco Ambrosiano.

Однією з ключових фігур був архієпископ Пол Марцінкус, який очолював Інститут релігійних справ. Він мав значний вплив на фінансові справи Ватикану. У пізніших розповідях про Івана Павла I стверджували, що він планував кадрові зміни у керівництві банку, зокрема усунення впливових посадовців.

Однак переконливих доказів, що Папа вже підготував масштабну чистку або збирався викрити мафію, немає.

Чому смерть Папи викликала стільки підозр?

28 вересня 1978 року Івана Павла I знайшли мертвим у папських покоях. Ватикан повідомив, що причиною смерті, ймовірно, стала серцева недостатність. Розтину не проводили, а подробиці того, хто саме першим виявив тіло, у різних повідомленнях відрізнялися.

Ці обставини сприяли появі версій про змову. Деякі автори пов'язували смерть понтифіка з можливими змінами у фінансовому керівництві Ватикану та інтересами впливових людей. Проте жодна з версій про вбивство Папи за наказом мафії не отримала переконливого підтвердження.

Чому смерть Папи викликала стільки підозр / Фото Vatican News

Як ця історія пов'язана з "Хрещеним батьком 3"?

Таємниці Ватикану та фінансові скандали стали частиною сюжету фільму Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько 3", який вийшов у 1990 році. У стрічці переплітаються теми мафії, банківських оборудок і боротьби за вплив. Фільм використовує мотиви реальних скандалів, однак є художнім твором, а не документальним відтворенням смерті Івана Павла I.

Після смерті понтифіка новим Папою обрали польського кардинала Кароля Войтилу, який узяв ім'я Іван Павло II. Так завершився один із найкоротших понтифікатів XX століття, а загадка смерті його попередника залишилася предметом дискусій.