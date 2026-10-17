В то время внимание привлекали и финансовые скандалы вокруг Ватиканского банка. Действительно ли понтифик собирался бросить вызов влиятельным финансистам и почему его смерть до сих пор окутана тайнами, – расскажет 24 Канал.

Почему "улыбающийся Папа" не хотел престола?

26 августа 1978 года кардиналы избрали Альбино Лучани новым главой Католической церкви. Он принял имя Иоанн Павел I, однако его понтификат продлился всего 33 дня. 28 сентября Папа скончался в возрасте 65 лет.

Лучани происходил из небогатой семьи и отличался скромностью и приветливостью. За искреннюю улыбку его прозвали "улыбающимся Папой". Он отказался от традиционной коронации папской тиарой и стремился сделать церковное руководство ближе к простым людям.

Однако за стенами Ватикана действовала сложная система управления с большими финансовыми ресурсами. Иоанн Павел I хотел уделить больше внимания бедным и сделать церковные институты более ответственными.



За искреннюю улыбку Альбино Лучани прозвали "улыбающимся Папой" / Фото Википедия

Что связывало Ватиканский банк с финансовыми скандалами?

В центре споров оказался Институт религиозных дел, известный как Ватиканский банк. В 1970-х годах его деятельность связывали с итальянскими финансовыми структурами, а впоследствии развернулся скандал вокруг банка Banco Ambrosiano.

Одной из ключевых фигур был архиепископ Пол Марцинкус, возглавлявший Институт религиозных дел. Он имел значительное влияние на финансовые дела Ватикана. В более поздних рассказах об Иоанне Павле I утверждалось, что он планировал кадровые изменения в руководстве банка, в частности отстранение влиятельных чиновников.

Однако убедительных доказательств того, что Папа уже подготовил масштабную чистку или собирался разоблачить мафию, нет.

Почему смерть Папы вызвала столько подозрений?

28 сентября 1978 года Иоанна Павла I нашли мертвым в папских покоях. Ватикан сообщил, что причиной смерти, вероятно, стала сердечная недостаточность. Вскрытие не проводилось, а подробности о том, кто именно первым обнаружил тело, в разных сообщениях различались.

Эти обстоятельства способствовали появлению версий о заговоре. Некоторые авторы связывали смерть понтифика с возможными изменениями в финансовом руководстве Ватикана и интересами влиятельных людей. Однако ни одна из версий об убийстве Папы по приказу мафии не получила убедительного подтверждения.

Почему смерть Папы вызвала столько подозрений / Фото Vatican News

Как эта история связана с "Крестным отцом 3"?

Тайны Ватикана и финансовые скандалы стали частью сюжета фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец 3", вышедшего в 1990 году. В картине переплетаются темы мафии, банковских махинаций и борьбы за влияние. Фильм использует мотивы реальных скандалов, однако является художественным произведением, а не документальным воссозданием смерти Иоанна Павла I.

После смерти понтифика новым Папой был избран польский кардинал Кароль Войтыла, принявший имя Иоанн Павел II. Так завершился один из самых коротких понтификатов XX века, а загадка смерти его предшественника осталась предметом дискуссий.