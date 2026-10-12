Вигнали з власної компанії: як банкрут Август Горх помстився конкурентам і створив Audi

У нього забрали компанію, яку він створив власноруч, і навіть заборонили використовувати власне прізвище для нового бізнесу. Та Август Горх не здався: він знайшов іншу назву, яка згодом стала відомою в усьому світі.

Як особиста поразка інженера дала початок Audi – бренду, який сьогодні знають мільйони автомобілістів, – розкаже 24 Канал.

Як Горх утратив власну компанію?

12 жовтня 1868 року народився Август Горх – німецький інженер, який захопився автомобілебудуванням на зорі цієї галузі. Син коваля з містечка Віннінген здобув технічну освіту й у 1899 році заснував у Кельні компанію A. Horch & Cie.

Він прагнув створювати якісні автомобілі та впроваджувати власні інженерні рішення. Однак конфлікти з партнерами призвели до того, що в 1909 році Горх залишив підприємство. Інженер заснував нову компанію в Цвікау, але зіткнувся з юридичною перешкодою: колишнє підприємство володіло правами на торговельну марку Horch. Для нового бренду довелося шукати іншу назву.

Як з'явилася назва Audi?

Рішення знайшлося завдяки латині. Німецьке слово horch означає "слухай!", а його латинський відповідник – audi. За поширеною історією, цю назву запропонував син одного з ділових партнерів Горха.

У 1910 році компанія офіційно стала Audi Automobilwerke GmbH, а того ж року випустила перший автомобіль. Горху потрібно було завоювати довіру покупців. Він зробив ставку на технічні розробки й автоперегони.



Автомобілі Audi / Фото з відкритих джерел

У 1912, 1913 та 1914 роках автомобілі Audi здобули перемоги в Міжнародних австрійських альпійських перегонах, зміцнивши репутацію молодої марки.

Що означають чотири кільця Audi?

У 1932 році Audi об'єдналася з трьома німецькими виробниками – Horch, DKW та Wanderer. Так виник концерн Auto Union, а чотири переплетені кільця стали символом єдності цих марок. Історія зробила несподіваний поворот: Audi та Horch, пов'язані з одним інженером, опинилися в межах одного концерну.

Горх увійшов до його наглядової ради й консультував керівництво з технічних питань. Інженер помер 3 лютого 1951 року у віці 82 років. Сьогодні Audi входить до Volkswagen Group і залишається одним із найвідоміших автомобільних брендів світу.

Август Горх не зміг зберегти першу компанію, але створив нову марку, яка пережила свого засновника. Іноді одні зачинені двері змушують знайти шлях, про який раніше навіть не думав.