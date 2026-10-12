Как личное поражение инженера положило начало Audi – бренду, который сегодня знают миллионы автомобилистов, – расскажет 24 Канал.

Как Горх лишился своей компании?

12 октября 1868 года родился Август Горх – немецкий инженер, увлекшийся автомобилестроением на заре развития этой отрасли. Сын кузнеца из городка Виннинген получил техническое образование и в 1899 году основал в Кельне компанию A. Horch & Cie.

Он стремился создавать качественные автомобили и внедрять собственные инженерные решения. Однако конфликты с партнерами привели к тому, что в 1909 году Горх покинул предприятие. Инженер основал новую компанию в Цвикау, но столкнулся с юридическим препятствием: прежнее предприятие владело правами на торговую марку Horch. Для нового бренда пришлось искать другое название.

Как появилось название Audi?

Решение нашлось благодаря латыни. Немецкое слово horch означает "слушай!", а его латинский аналог – audi. По распространенной версии, это название предложил сын одного из деловых партнеров Горха.

В 1910 году компания официально стала Audi Automobilwerke GmbH, а в том же году выпустила первый автомобиль. Горху нужно было завоевать доверие покупателей. Он сделал ставку на технические разработки и автогонки.



Автомобили Audi / Фото из открытых источников

В 1912, 1913 и 1914 годах автомобили Audi одержали победы в Международных австрийских альпийских гонках, укрепив репутацию молодой марки.

Что означают четыре кольца Audi?

В 1932 году Audi объединилась с тремя немецкими производителями – Horch, DKW и Wanderer. Так возник концерн Auto Union, а четыре переплетенных кольца стали символом единства этих марок. История сделала неожиданный поворот: Audi и Horch, связанные с одним инженером, оказались в составе одного концерна.

Горх вошел в его наблюдательный совет и консультировал руководство по техническим вопросам. Инженер скончался 3 февраля 1951 года в возрасте 82 лет. Сегодня Audi входит в Volkswagen Group и остается одним из самых известных автомобильных брендов мира.

Август Горх не смог сохранить первую компанию, но создал новый бренд, который пережил своего основателя. Иногда одна закрытая дверь заставляет найти путь, о котором раньше даже не думал.