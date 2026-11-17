Поки майбутні технологічні гіганти ще не продавали персональних комп'ютерів, Дуглас Енгельбарт уже показував, як працювати з текстом на екрані, переходити за посиланнями та редагувати документи разом на відстані. Проте пристрій, який допоміг зробити це можливим, не приніс йому статків.

Як винахідник комп'ютерної миші випередив свій час, але залишився без частки від її масового продажу – розкаже 24 Канал.

Як дерев'яна коробочка стала частиною цифрової революції?

17 листопада 1970 року Дуглас Енгельбарт отримав патент США №3541541 на "Індикатор X-Y позиції для дисплея". За складною назвою ховався попередник звичайної комп'ютерної миші. Перший прототип за його задумом виготовив інженер Білл Інгліш: дерев'яний корпус із механізмом, який перетворював рух руки на переміщення курсора.

Але миша була лише невеликою частиною задуму Енгельбарта. Він хотів, щоб комп'ютери допомагали людям:

разом розв'язувати складні завдання,

обмінюватися знаннями,

працювати з інформацією.

У 1968 році його команда продемонструвала систему NLS: керування курсором, гіпертекст, редагування тексту та спільну роботу через екран. Презентація згодом отримала назву "Мати всіх демонстрацій". Енгельбарт показував можливості, які для більшості користувачів стануть повсякденністю лише через десятиліття.



Дуглас Енгельбарт винайшов попередника комп'ютерної миші / Фото BBC

Чому винахідник не заробляв на кожній проданій миші?

Ім'я Енгельбарта стояло в патенті, однак права належали його роботодавцю – Стенфордському дослідному інституту, відомому як SRI. Саме інститут ліцензував технологію виробникам. Apple отримала ліцензію за 40 тисяч доларів, а Енгельбарт не одержував роялті від миші. За даними The Washington Post, SRI виплатив винахіднику одноразово 10 тисяч доларів.

Патент діяв до 1987 року. На той момент Apple вже випустила Macintosh, але попереду залишалися десятиліття поширення персональних комп'ютерів. Винахід став масовим, проте його популярність не перетворилася на постійний дохід для автора.

Як його ідеї опинилися в інших компаніях?

Шлях від лабораторного експерименту до комп'ютера на домашньому столі пройшов через кілька команд і компаній. Частина співробітників Енгельбарта перейшла до Xerox PARC, де розвивали нові способи взаємодії людини з комп'ютером. Пізніше напрацювання Xerox побачив Стів Джобс, а миша стала важливою частиною комп'ютерів Apple.

Чи дочекався Енгельбарт визнання?

Визнання прийшло, хоча й значно пізніше за його головну демонстрацію. У 1997 році Енгельбарт отримав премію Lemelson–MIT із грошовою винагородою 500 тисяч доларів, а у 2000 році – Національну медаль технологій США. Тож його історія – не про цілковите забуття чи відсутність будь-якої фінансової винагороди.