Как изобретатель компьютерной мыши опередил свое время, но остался без доли от ее массовых продаж – расскажет 24 Канал.

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Как деревянная коробочка стала частью цифровой революции?

17 ноября 1970 года Дуглас Энгельбарт получил патент США № 3541541 на "Индикатор X-Y-позиции для дисплея". За сложным названием скрывался предшественник обычной компьютерной мыши. Первый прототип по его замыслу изготовил инженер Билл Инглиш: деревянный корпус с механизмом, который преобразовывал движение руки в перемещение курсора.

Но мышь была лишь небольшой частью замысла Энгельбарта. Он хотел, чтобы компьютеры помогали людям:

вместе решать сложные задачи,

обмениваться знаниями,

работать с информацией.

В 1968 году его команда продемонстрировала систему NLS: управление курсором, гипертекст, редактирование текста и совместную работу через экран. Презентация впоследствии получила название "Мать всех демонстраций". Энгельбарт демонстрировал возможности, которые для большинства пользователей станут повседневностью лишь через десятилетия.

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Дуглас Энгельбарт изобрел предшественника компьютерной мыши / Фото BBC

Почему изобретатель не зарабатывал на каждой проданной мыши?

Имя Энгельбарта фигурировало в патенте, однако права принадлежали его работодателю – Стэнфордскому исследовательскому институту, известному как SRI. Именно институт лицензировал технологию производителям. Apple получила лицензию за 40 тысяч долларов, а Энгельбарт не получал роялти от продаж мыши. По данным The Washington Post, SRI выплатил изобретателю единовременную сумму в 10 тысяч долларов.

Патент действовал до 1987 года. К тому моменту Apple уже выпустила Macintosh, но впереди оставались десятилетия распространения персональных компьютеров. Изобретение стало массовым, однако его популярность не превратилась в постоянный доход для автора.

Как его идеи оказались в других компаниях?

Путь от лабораторного эксперимента до компьютера на домашнем столе пролегал через несколько команд и компаний. Часть сотрудников Энгельбарта перешла в Xerox PARC, где разрабатывали новые способы взаимодействия человека с компьютером. Позже разработки Xerox увидел Стив Джобс, и мышь стала важной частью компьютеров Apple.

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Дождался ли Энгельбарт признания?

Признание пришло, хотя и значительно позже его главной демонстрации. В 1997 году Энгельбарт получил премию Lemelson–MIT с денежным вознаграждением в 500 тысяч долларов, а в 2000 году – Национальную медаль технологий США. Так что его история – не о полном забвении или отсутствии какого-либо финансового вознаграждения.