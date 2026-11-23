Генрі Мозлі – британський фізик, який у 26 років зробив відкриття, що допомогло надати таблиці Менделєєва сучасного вигляду. За допомогою рентгенівських променів він довів: хімічні елементи потрібно розташовувати за атомним номером, а не атомною масою, і навіть передбачив існування ще не відкритих речовин.

Та його наукова кар'єра обірвалася на війні, коли один постріл забрав життя вченого, якому пророкували велике майбутнє. Більше про це розкаже 24 Канал.

Як 26-річний фізик змінив таблицю Менделєєва?

На початку XX століття періодична таблиця вже була відомою науковою моделлю, однак у ній залишалися загадки. Елементи розташовували переважно за зростанням атомної маси, але деякі з них порушували цю послідовність. Наприклад, телур мав більшу атомну масу, ніж йод, хоча в таблиці мав стояти перед ним. Подібні суперечності не давали спокою хімікам.

Генрі Мозлі вирішив перевірити, чи не приховується за цим інший принцип. У 1913 році він досліджував рентгенівське випромінювання різних хімічних елементів. Вчений помітив закономірність: частота характерного рентгенівського випромінювання пов'язана з порядковим номером елемента.

Це стало справжнім проривом. Мозлі показав, що порядковий номер – не просто місце елемента в таблиці, а величина, пов'язана із зарядом атомного ядра. Саме вона й визначає правильну послідовність елементів. Завдяки цьому вдалося пояснити суперечності в таблиці та точніше визначити місця хімічних елементів.

Ба більше, Мозлі залишив у своїх розрахунках прогалини, які відповідали ще не відкритим елементам. Серед них були:

технецій,

прометій,

гафній,

реній.

Усі чотири згодом справді знайшли або отримали в лабораторіях.



Генрі Мозлі досліджував рентгенівське випромінювання хімічних елементів / Фото Вікіпедія

Чому перспективний науковець пішов на війну?

До 1914 року Мозлі вже мав репутацію одного з найперспективніших молодих фізиків Європи. Він працював у лабораторії Ернеста Резерфорда в Манчестері, а після завершення досліджень планував продовжити наукову кар'єру в Оксфорді. Однак почалася Перша світова війна.

Мозлі вирішив не залишатися в університетських лабораторіях і добровільно вступив до британської армії. Він став офіцером Королівських інженерних військ і служив у підрозділі зв'язку. Таке рішення викликало занепокоєння серед його колег. Резерфорд розумів, наскільки важливими могли стати подальші дослідження молодого фізика, і згодом намагався домогтися його повернення з фронту.

Але Мозлі залишався переконаним, що має виконувати військовий обов'язок. Замість експериментів із рентгенівськими променями він тепер передавав військові повідомлення та накази. Науковий потенціал, який міг змінити фізику, опинився на полі бою.

Як один постріл обірвав кар'єру генія?

10 серпня 1915 року під час Галліполійської операції 27-річний Мозлі перебував на передовій поблизу пагорба Чунук-Баїр. Він виконував обов'язки офіцера зв'язку й передавав телефоном військовий наказ, коли в нього влучила куля турецького снайпера. Фізик загинув на місці.

Його смерть стала важким ударом для британської наукової спільноти. Мозлі не встиг завершити свої дослідження, а його кар'єра тривала лише кілька років. У 1916 році він уже не міг претендувати на Нобелівську премію, хоча багато колег вважали його відкриття гідним найвищого наукового визнання. Особливо болісно втрату сприйняв Ернест Резерфорд.

Він наголошував, що талановиті дослідники можуть принести країні значно більше користі, працюючи над науковими та технічними завданнями, ніж загинувши в окопах.

Чому загибель Мозлі змінила ставлення до науковців на війні?

Смерть фізика змусила британську владу та наукову спільноту замислитися над тим, скільки країна втрачає, відправляючи найталановитіших дослідників на передову. Резерфорд та інші вчені виступали за те, щоб під час війни фахівців залучали до розробок, які могли допомогти армії, а не наражали на небезпеку в окопах.

Поступово ця позиція здобувала підтримку. До завершення Першої світової війни вдалося досягти змін у підході до використання наукових кадрів: дедалі більше дослідників залучали до роботи в лабораторіях і військово-технічних проєктах.

Цей принцип став особливо важливим під час Другої світової війни, коли науковці працювали над:

радарними системами,

криптографією,

новими засобами зв'язку та озброєнням.

Зокрема, математик Алан Тюрінг долучився до розшифрування німецьких кодів "Енігми". Це не було прямим наслідком загибелі Мозлі, але стало прикладом того, наскільки важливою може бути робота вчених далеко від лінії фронту.

Генрі Мозлі не дожив навіть до 28 років, але його відкриття й досі лежить в основі сучасної періодичної таблиці. Його історія нагадує: війна забирає не лише життя, а й можливості, які могли б змінити науку та майбутнє людства.