Но его научная карьера оборвалась на войне, когда один выстрел забрал жизнь ученого, которому пророчили большое будущее. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

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Как 26-летний физик изменил таблицу Менделеева?

В начале XX века периодическая таблица уже была известной научной моделью, однако в ней оставались загадки. Элементы располагались преимущественно по возрастанию атомной массы, но некоторые из них нарушали эту последовательность. Например, теллур имел большую атомную массу, чем йод, хотя в таблице должен был стоять перед ним. Подобные противоречия не давали покоя химикам.

Генри Мозли решил проверить, не скрывается ли за этим какой-то другой принцип. В 1913 году он исследовал рентгеновское излучение различных химических элементов. Ученый заметил закономерность: частота характерного рентгеновского излучения связана с порядковым номером элемента.

Это стало настоящим прорывом. Мозли показал, что порядковый номер – не просто место элемента в таблице, а величина, связанная с зарядом атомного ядра. Именно она и определяет правильную последовательность элементов. Благодаря этому удалось объяснить противоречия в таблице и точнее определить места химических элементов.

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Более того, Мозли оставил в своих расчетах пробелы, которые соответствовали еще не открытым элементам. Среди них были:

технеций,

прометий,

гафний,

рений.

Все четыре впоследствии действительно были обнаружены или получены в лабораториях.

Генри Мозли исследовал рентгеновское излучение химических элементов / Фото Википедия

Почему перспективный ученый ушел на войну?

К 1914 году Мозли уже имел репутацию одного из самых перспективных молодых физиков Европы. Он работал в лаборатории Эрнеста Резерфорда в Манчестере, а по завершении исследований планировал продолжить научную карьеру в Оксфорде. Однако началась Первая мировая война.

Мозли решил не оставаться в университетских лабораториях и добровольно вступил в британскую армию. Он стал офицером Королевских инженерных войск и служил в подразделении связи. Такое решение вызвало беспокойство среди его коллег. Резерфорд понимал, насколько важными могли стать дальнейшие исследования молодого физика, и впоследствии пытался добиться его возвращения с фронта.

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Но Мозли оставался убежденным, что должен выполнять воинский долг. Вместо экспериментов с рентгеновскими лучами он теперь передавал военные сообщения и приказы. Научный потенциал, который мог изменить физику, оказался на поле боя.

Как один выстрел прервал карьеру гения?

10 августа 1915 года во время Галлиполийской операции 27-летний Мозли находился на передовой вблизи холма Чунук-Байр. Он исполнял обязанности офицера связи и передавал по телефону военный приказ, когда в него попала пуля турецкого снайпера. Физик погиб на месте.

Его смерть стала тяжелым ударом для британского научного сообщества. Мозли не успел завершить свои исследования, а его карьера длилась всего несколько лет. В 1916 году он уже не мог претендовать на Нобелевскую премию, хотя многие коллеги считали его открытие достойным высочайшего научного признания. Особенно болезненно эту утрату воспринял Эрнест Резерфорд.

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Он подчеркивал, что талантливые исследователи могут принести стране гораздо больше пользы, работая над научными и техническими задачами, чем если бы они погибли в окопах.

Почему гибель Мозли изменила отношение к ученым на войне?

Смерть физика заставила британские власти и научное сообщество задуматься о том, сколько страна теряет, отправляя самых талантливых исследователей на передовую. Резерфорд и другие ученые выступали за то, чтобы во время войны специалистов привлекали к разработкам, которые могли бы помочь армии, а не подвергали опасности в окопах.

Постепенно эта позиция обретала поддержку. К окончанию Первой мировой войны удалось добиться изменений в подходе к использованию научных кадров: все больше исследователей привлекали к работе в лабораториях и военно-технических проектах.

Этот принцип стал особенно важным во время Второй мировой войны, когда ученые работали над:

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радарными системами,

криптографией,

новыми средствами связи и вооружением.

В частности, математик Алан Тьюринг участвовал в расшифровке немецких кодов "Энигмы". Это не было прямым следствием гибели Мозли, но стало примером того, насколько важной может быть работа ученых вдали от линии фронта.

Генри Мозли не дожил даже до 28 лет, но его открытие до сих пор лежит в основе современной периодической таблицы. Его история напоминает: война уносит не только жизни, но и возможности, которые могли бы изменить науку и будущее человечества.