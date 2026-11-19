Бруно Шульц створював химерні літературні світи, але за нацистської окупації його власне життя залежало від волі вбивці. Письменника й художника з Дрогобича змушували малювати казкові сцени для дітей есесівця Фелікса Ландау. Ця примусова робота давала шанс вижити, проте, за поширеною версією, саме зв'язок із нацистом став причиною його загибелі.

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Як талант став засобом виживання?

До війни Шульц викладав малювання у дрогобицькій гімназії, писав і створював графіку. Після приходу німецьких військ у 1941 році єврейське походження перетворило його на мішень переслідувань. Його здібності помітив Фелікс Ландау – есесівець, відомий винятковою жорстокістю.

Шульц виконував для нього художні роботи, малював портрети та розписував стіни. Така "протекція" означала примусову залежність: можливість залишатися живим визначалася тим, наскільки корисним його вважав нацист.

Навіщо він малював казки для дітей ката?

Одним із замовлень Ландау стали розписи дитячої кімнати у зайнятій ним віллі. На стінах з'являлися казкові персонажі: Білосніжка, гноми, коні та карета. Поки довкола тривали переслідування й убивства, художник створював світ дитячих фантазій для родини одного з учасників терору.

За роботу Шульц отримував доступ до додаткової їжі – супу та хліба. В умовах голоду це мало життєве значення. Але жодні малюнки не могли забезпечити справжньої безпеки. Друзі намагалися організувати його втечу. Для письменника підготували фальшиві документи та місце, де він міг би переховуватися. Виїхати з Дрогобича він не встиг.



Картина Бруно Шульца / Фото Art Lviv Online

Що сталося "чорного четверга"?

19 листопада 1942 року нацисти влаштували у Дрогобичі масове вбивство євреїв. Цей день увійшов в історію міста як "чорний четвер". Серед загиблих був і Шульц. За найвідомішою версією, його застрелив Карл Гюнтер, який ворогував із Ландау.

Перед цим Ландау вбив єврейського дантиста Льова, котрого Гюнтер тримав під своєю "протекцією". Убивство Шульца стало помстою суперникові. Саме з цією версією пов'язують фразу:

Ти вбив мого єврея, а я – твого.

Її передають у різних формулюваннях, тому сприймати ці слова як дослівно зафіксований діалог не варто. Проте вони передають логіку нацистського свавілля, за якої людське життя ставало предметом торгу й помсти. Шульца вбили неподалік його родинного будинку. Точне місце поховання письменника досі невідоме.

Як останні розписи спричинили міжнародний скандал?

Значна частина творчої спадщини Шульца зникла під час війни. Не знайдено й рукопису "Месії" – твору, який він згадував у листах. Його казкові настінні розписи також тривалий час вважали втраченими. Однак у 2001 році німецький документаліст Беньямін Ґайслер виявив їх у колишній віллі Ландау в Дрогобичі.

Знахідка повернула світові останні відомі живописні роботи митця. Невдовзі представники ізраїльського меморіального центру Яд Вашем демонтували й вивезли частину розписів до Ізраїлю. Це спричинило міжнародну суперечку про законність вивезення та право на спадщину Шульца.

Фрагменти, що залишилися в Україні, передали до музею "Дрогобиччина". Казкові сцени, створені під примусом заради виживання, стали свідченням останнього періоду його життя. У них зберігся світ художника, якого нацисти позбавили права визначати власну долю.