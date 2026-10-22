Найкращий воєнний фотограф, якого не існувало: фатальна брехня Роберта Капи

Його фотографії висадки в Нормандії стали символом Другої світової війни та надихнули творців фільму "Врятувати рядового Раяна". Та мало хто знав, що Роберт Капа – вигадане ім'я, яке двоє бідних емігрантів створили, щоб дорожче продавати знімки. Але невинна на перший погляд афера перетворилася на небезпечну гру, яка закінчилася смертю.

Як вигаданий фотограф став легендою – розкаже 24 Канал.

Як бідний емігрант вигадав Роберта Капу?

Роберт Капа народився 22 жовтня 1913 року в Будапешті під справжнім ім'ям Ендре Ерньо Фрідман. Через політичні переслідування та антисемітизм він залишив Угорщину, а згодом опинився в Парижі. У 1930-х роках молодий фотограф ледве зводив кінці з кінцями. Редакції не поспішали купувати роботи невідомого емігранта, а грошей постійно бракувало.

Тоді разом зі своєю коханою, фотографкою Гердою Таро, він вигадав хитрий план. Вони створили образ успішного американського фотографа Роберта Капи, який нібито працював за океаном і продавав свої знімки за високими цінами.



Роберт Капа став заручником свого образу / Фото Вікіпедія

Фрідман спочатку представлявся його помічником, а Таро допомагала просувати роботи загадкового американця. За поширеною версією, завдяки цій легенді вони могли просити за фотографії значно більше грошей. Зрештою вигадане ім'я стало справжнім професійним псевдонімом Фрідмана. Але разом із популярністю з'явилися й небезпечні очікування: від Роберта Капи вимагали кадрів із самого пекла війни.

Як одна помилка зробила його фотографії безсмертними?

6 червня 1944 року Капа висадився на узбережжі Нормандії разом з американськими військовими. Навколо вибухали снаряди, солдати падали під вогнем, а фотограф намагався зафіксувати хаос висадки на пляжі Омаха. Його кадри стали одними з найвідоміших зображень Дня Д.

Особливу славу здобули 11 фотографій, відомих як The Magnificent Eleven. Десятиліттями побутувала драматична історія, нібито Капа зробив понад сотню кадрів, але працівник фотолабораторії журналу LIFE випадково перегрів плівку під час сушіння. Майже всі негативи нібито були знищені, а вціліли лише 11 розмитих фотографій. Проте згодом дослідники поставили цю версію під сумнів.



Один з кадрів The Magnificent Eleven / Фото Вікіпедія

Історія про зіпсовану плівку не має переконливого документального підтвердження, а кількість зроблених Капою кадрів досі залишається предметом дискусій. Та навіть без легенди про лабораторну катастрофу ці знімки стали унікальними. Їхня розмитість, рух і хаос передавали страх та напруження висадки сильніше, ніж бездоганно чіткі фотографії.

Як вигадане ім'я привело фотографа до загибелі?

Роберт Капа став символом воєнної фотографії. Він знімав громадянську війну в Іспанії, Другу світову війну та інші збройні конфлікти. Його професійним принципом стала знаменита фраза:

Якщо твої фотографії недостатньо хороші, значить, ти був недостатньо близько.

Але війна забирала не лише життя людей перед його об'єктивом. У 1937 році під час громадянської війни в Іспанії загинула Герда Таро – жінка, з якою він колись вигадав легенду про Роберта Капу. Попри особисті втрати, фотограф продовжував працювати.

У 1947 році він став одним зі співзасновників агентства Magnum Photos, яке згодом перетворилося на одну з найвідоміших фотографічних організацій світу. Останнє відрядження Капи відбулося у 1954 році. Він вирушив до Індокитаю висвітлювати війну для журналу LIFE.

25 травня фотограф відійшов від військової колони, щоб зробити знімок, і наступив на міну. Йому було лише 40 років. Людина, яка колись вигадала Роберта Капу заради кращих заробітків, загинула, намагаючись зробити ще одну фотографію війни.

Його історія залишила по собі моторошний парадокс: псевдонім, створений як маркетинговий трюк, пережив свого автора й став символом безстрашності. Проте за легендарним ім'ям завжди стояв звичайний чоловік, який ризикував справжнім життям заради кадрів, що мали побачити інші.