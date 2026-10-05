З Мирополя до "Ліги плюща": як емігрант з України одягнув американську еліту в сорочки GANT

Бренд GANT сьогодні беззаперечно асоціюється з елітарними університетами США, престижем закритої "Ліги плюща" та розкішним, але невимушеним американським стилем життя. Але справжня ДНК цієї культової марки зародилася не в респектабельному Бостоні чи манірному Нью-Йорку, а за тисячі кілометрів звідти – у невеличкому містечку Миропіль на Житомирщині.

Це кінематографічна історія про те, як юний емігрант приїхав до Америки з порожніми кишенями, влаштувався на фабрику пришивати комірці і, завдяки безкомпромісній працелюбності, зрештою назавжди змінив світову чоловічу моду. І з нею вас сьогодні знайомитиме 24 Канал!

Квиток в один кінець: як недоучений фармацевт знайшов кохання у швейному цеху

Початок двадцятого століття був часом великих потрясінь і масових міграцій. У 1907 році 17-річний Берл Гантмахер, рятуючись від бідності, відсутності перспектив та антисемітизму в Російській імперії, сідає на пароплав у Роттердамі. Його пункт призначення – острів Елліс, головні ворота до Сполучених Штатів. Зійшовши на американський берег, юнак із Мирополя американізує своє ім'я і стає Бернардом. Перед ним простягався Нью-Йорк – галасливий, безжальний мегаполіс, де виживали лише ті, хто вмів працювати до сьомого поту.

Бернард мав амбітну мету: він вступає на вечірнє відділення Колумбійського університету, щоб здобути престижну професію фармацевта. Проте навчання вимагало чималих грошей, тому вдень він працює у швейному кварталі Нижнього Іст-Сайду. Це був епіцентр текстильної промисловості, де в тісних, задушливих цехах під безперервний гуркіт сотень швейних машинок кувалася майбутня індустрія моди.

Робота Бернарда полягала у зшиванні комірців – процесі, що вимагав ювелірної точності та твердої руки, адже в ті часи комірці часто були знімними і жорсткими. Саме в цьому гарячому цеху, серед стосів бавовни, він зустрічає Ребекку Роуз. Її спеціалізацією було обметування петель та пришивання ґудзиків. Службовий роман двох молодих людей, чиї руки щодня створювали одяг для інших, швидко переріс у міцний шлюб. Вони ще не знали, що їхнє спільне, доведене до автоматизму розуміння анатомії сорочки стане непорушним фундаментом глобальної імперії.

Навчання довелося перервати: у 1917 році США вступають у Першу світову війну, і Бернард іде служити в американську армію, віддаючи борг країні, яка його прийняла. Повернувшись із фронту, він розуміє, що фармацевтика його більше не цікавить. Його справжньою пристрастю назавжди стало кравецтво.

Зворушлива анімована історія бренду GANT: дивіться відео

Таємнича літера "G" на подолі: чому еліта ігнорувала відомі бренди

У 1927 році Бернард із Ребеккою ухвалюють стратегічне рішення: вони залишають переповнений Нью-Йорк і переїжджають до Нью-Гейвена, штат Коннектикут. Це місто було не лише одним із центрів текстильного виробництва, але й домом для Єльського університету – кузні американської еліти. Там подружжя разом із бізнес-партнером Моррісом Шапіро засновує компанію Par-Ex Shirt Company.

Спочатку вони працюють виключно як субпідрядники, шиючи сорочки для найвибагливіших брендів того часу, зокрема для легендарних Brooks Brothers та J. Press. Бернард був абсолютним перфекціоністом. Щоб гарантувати якість своєї роботи і відрізнятися від інших підрядників, він почав залишати на подолі кожної сорочки своєрідний підпис майстра – маленьку літеру "G", вписану в ромб.

Те, що починалося як знак внутрішнього контролю якості, швидко перетворилося на феномен. Клієнти елітних крамниць помітили, що сорочки з таємничою літерою носяться значно довше, не втрачають форму після прання і сидять бездоганно. Покупці почали ігнорувати розкішні етикетки відомих ритейлерів. Вони приходили до магазинів і вимагали у продавців виключно "сорочку з літерою G". Репутація Гантмахера стала настільки потужною, що він перетворився на тіньового короля чоловічої моди Нової Англії.

Бунт у кампусах: як сини кравця перетворили сорочку на символ "Ліги плюща"

Справжній прорив відбувся після Другої світової війни. Сини Бернарда та Ребекки – Марті та Елліот – повернулися додому після військової служби. Вони успадкували батьківську повагу до якості, але мали тонке відчуття духу часу та розуміння маркетингу.

Брати усвідомили: складне, відверто емігрантське прізвище "Гантмахер" не підходить для амбітного американського бренду. Тому вони пішли на радикальний крок і юридично скоротили своє прізвище до лаконічного, шпаркого "Гант" (Gant). Після цього вони переконали батька остаточно вийти з тіні великих ритейлерів. Так у 1949 році офіційно народився самостійний бренд GANT.

Марті та Елліот зробили геніальну ставку на студентів Єльського університету. Післявоєнне покоління молоді прагнуло змін і відкидало жорсткі формальні костюми своїх батьків, обираючи розслаблену елегантність. Їм потрібен був одяг, який би пасував і для лекцій, і для спорту, і для вечірок. GANT почав шити сорочки, які ідеально відповідали цьому новому стилю життя, що згодом отримав назву "Ivy League Look" (Стиль Ліги плюща).



Марті та Елліот вирішили скоротити прізвище Гантмахер, що й дало назву бренду GANT / Фото GANT

Бренд став ексклюзивним постачальником для Yale Co-op – головного студентського кооперативного магазину. Сорочки GANT миттєво стали неофіційною уніформою найпрестижніших кампусів Америки. Це була справжня модна революція, яка диктувала правила розслабленого шику для всієї країни.

Зрізана петелька як статус "зайнятий": деталі, що звели Америку з розуму

Успіх GANT базувався не лише на вдалому позиціюванні, а й на реальних кравецьких інноваціях. Найвідомішим їхнім досягненням стала масова популяризація комірця button-down (з маленькими ґудзиками, що пристібають куточки до сорочки). Хоча саму ідею ще наприкінці XIX століття привезли з Англії гравці в поло, саме бренд GANT довів її до абсолютного ідеалу. Вони створили так званий "ідеальний вигин" (the perfect roll) – передній край комірця утворював м'яку, елегантну дугу, яку конкуренти роками намагалися, але не могли бездоганно скопіювати.

Але головним культурним хітом стала знаменита петелька на спині – locker loop. Спочатку це була суто практична деталь, придумана для студентів-спортсменів, щоб ті могли вішати сорочку на гачок у роздягальні, не зминаючи тканину. Проте дуже швидко ця деталь перетворилася на соціальний маркер. У кампусах зародилася традиція: коли хлопець починав серйозно зустрічатися з дівчиною, він зрізав петельку зі своєї сорочки, демонструючи всьому університету, що він "зайнятий". Дівчата ж на знак взаємності носили шарфи своїх хлопців.



У GANT чимало уваги приділяли деталям, наприклад, додали складку на спині / Фото GANT

Крім того, GANT запровадив ще дві знакові деталі, які стали золотим стандартом класичної чоловічої сорочки: складку на спині (box pleat) для більшої свободи рухів під час гри у сквош чи веслування, та додатковий ґудзик на задній частині комірця, щоб краватка не вибивалася з-під нього.

Спадщина хлопця з Мирополя: більше ніж просто одяг

Бернард Гантмахер помер у 1955 році. Він встиг побачити, як його прізвище стало синонімом найвищої якості в США, а маленька літера "G" перетворилася на знак престижу. Після його смерті сини продовжили розширювати бізнес, перетворивши компанію на глобальну імперію, чиї бутики сьогодні відкриті у понад 70 країнах світу.

Бренд GANT назавжди увійшов в історію дизайну як еталон класичної американської моди. Але ця "американська мрія" була скроєна, зшита і доведена до ідеалу руками працьовитого, амбітного емігранта з України. Хлопець із житомирського Мирополя не просто одягнув еліту США – він навчив її, що таке справжній стиль, довівши, що справжня велич ховається у бездоганно виконаних деталях.