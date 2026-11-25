Ізабелла I Кастильська стала однією з найвпливовіших правительок Європи, хоча спочатку її навіть не розглядали як майбутню королеву. Брат хотів вигідно видати її заміж і усунути від політики, але вона таємно одружилася з принцом, виборола трон і наважилася підтримати експедицію Христофора Колумба, яка змінила карту світу.

Як принцеса, якою намагалися розпоряджатися як політичною пішакою, побудувала основу майбутньої іспанської імперії, – розповідає 24 Канал.

Як принцеса переграла власного брата?

Ізабелла народилася 22 квітня 1451 року в кастильському місті Мадрігаль-де-лас-Альтас-Торрес. Вона не була першою претенденткою на престол, адже мала старшого брата Енріке IV, який згодом став королем Кастилії. Правитель не поспішав ділитися владою з сестрою. Навпаки, він намагався контролювати її майбутнє та планував використати шлюб принцеси для зміцнення політичних союзів.

Серед можливих наречених був значно старший за неї португальський король Афонсу V. Однак Ізабелла мала власні плани. У 1469 році вона таємно домовилася про шлюб із принцом Фердинандом Арагонським. За переказами, щоб дістатися до нареченої, він переодягнувся простим погоничем мулів і непомітно перетнув територію, контрольовану противниками цього союзу.

Закохані одружилися без дозволу короля. Таємний шлюб став не просто особистим рішенням, а політичним викликом Енріке IV. Після смерті брата у 1474 році Ізабелла проголосила себе королевою Кастилії, однак її права довелося відстоювати зі зброєю в руках.

Розпочалася війна за кастильську спадщину, яка тривала майже п'ять років. Ізабелла перемогла, а її союз із Фердинандом заклав основу об'єднання Кастилії та Арагону. Так почалося формування єдиної Іспанії.



Як Ізабелла здобула престол / Фото Вікіпедія

Чому королева вирішила ризикнути заради Колумба?

Одним із найважливіших рішень Ізабелли стала підтримка експедиції Христофора Колумба. У 1486 році мореплавець уперше представив королівському двору свій задум дістатися Азії західним шляхом. Він шукав фінансування, але його пропозицію вважали надто ризикованою, а розрахунки викликали сумніви навіть у досвідчених учених. Колумб не полишав спроб і кілька років чекав на згоду монархів.

Зрештою, у 1492 році Ізабелла та Фердинанд погодилися профінансувати його подорож. Результат виявився значно масштабнішим, ніж очікували самі правителі. Експедиція досягла Карибських островів, відкривши для іспанської корони шлях до завоювання величезних територій за океаном.

Згодом це стало основою колоніальної імперії, яка принесла Іспанії величезні багатства та вплив. Того ж 1492 року Ізабелла й Фердинанд завершили Реконкісту – багатовікову боротьбу християнських королівств за повернення Піренейського півострова. Після захоплення Гранади їхня влада поширилася на майже всю територію сучасної Іспанії.

Чому останні роки королеви були сповнені трагедій?

Попри політичні перемоги, особисте життя Ізабелли було далеко не щасливим. Найбільшим ударом стала смерть єдиного сина Хуана у 1497 році. Йому було лише 19 років, і саме він мав успадкувати корони батьків.

Наступного року померла старша донька Ізабелли – також на ім'я Ізабелла. Інша донька, Хуана, після смерті чоловіка Філіпа Красивого пережила важку психологічну кризу. Згодом її стали називати Хуаною Божевільною, а питання її психічного стану й досі залишається предметом історичних дискусій.

Королева дедалі більше потерпала від особистих втрат і проблем зі здоров'ям. 26 листопада 1504 року Ізабелла I померла у віці 53 років у місті Медіна-дель-Кампо. Вона залишила після себе державу, яка перетворилася на одну з наймогутніших сил світу. Водночас її спадщина неоднозначна: за розширенням іспанського впливу стояли також релігійні переслідування, примусове навернення та колоніальне насильство.