Как принцесса, которую пытались использовать в качестве политической пешки, заложила основу будущей испанской империи, – рассказывает 24 Канал.

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Как принцесса переиграла собственного брата?

Изабелла родилась 22 апреля 1451 года в кастильском городе Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес. Она не была первой претенденткой на престол, ведь у нее был старший брат Энрике IV, который впоследствии стал королем Кастилии. Правитель не спешил делиться властью с сестрой. Наоборот, он пытался контролировать ее будущее и планировал использовать брак принцессы для укрепления политических союзов.

Среди возможных женихов был значительно старше ее португальский король Афонсу V. Однако Изабелла имела собственные планы. В 1469 году она тайно договорилась о браке с принцем Фердинандом Арагонским. По преданию, чтобы добраться до невесты, он переоделся в простого погонщика мулов и незаметно пересек территорию, контролируемую противниками этого союза.

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Влюбленные поженились без разрешения короля. Тайный брак стал не просто личным решением, а политическим вызовом Энрике IV. После смерти брата в 1474 году Изабелла провозгласила себя королевой Кастилии, однако свои права ей пришлось отстаивать с оружием в руках.

Началась война за кастильское наследство, которая длилась почти пять лет. Изабелла одержала победу, а ее союз с Фердинандом заложил основу объединения Кастилии и Арагона. Так началось формирование единой Испании.



Как Изабелла завоевала престол / Фото Википедия

Почему королева решила рискнуть ради Колумба?

Одним из важнейших решений Изабеллы стала поддержка экспедиции Христофора Колумба, которая изменила карту мира. В 1486 году мореплаватель впервые представил королевскому двору свой замысел добраться до Азии западным путем. Он искал финансирование, но его предложение считали слишком рискованным, а расчеты вызывали сомнения даже у опытных ученых. Колумб не оставлял попыток и несколько лет ждал согласия монархов.

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В конце концов, в 1492 году Изабелла и Фердинанд согласились профинансировать его путешествие. Результат оказался гораздо масштабнее, чем ожидали сами правители. Экспедиция достигла Карибских островов, открыв для испанской короны путь к завоеванию огромных территорий за океаном.

Впоследствии это стало основой колониальной империи, принесшей Испании огромные богатства и влияние. В том же 1492 году Изабелла и Фердинанд завершили Реконкисту – многовековую борьбу христианских королевств за возвращение Пиренейского полуострова. После захвата Гранады их власть распространилась почти на всю территорию современной Испании.

Почему последние годы жизни королевы были полны трагедий?

Несмотря на политические победы, личная жизнь Изабеллы была далеко не счастливой. Самым тяжелым ударом стала смерть единственного сына Хуана в 1497 году. Ему было всего 19 лет, и именно он должен был унаследовать короны родителей.

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В следующем году умерла старшая дочь Изабеллы – тоже по имени Изабелла. Другая дочь, Хуана, после смерти мужа Филиппа Красивого пережила тяжелый психологический кризис. Впоследствии ее стали называть Хуаной Безумной, а вопрос о ее психическом состоянии до сих пор остается предметом исторических дискуссий.

Королева все больше страдала от личных утрат и проблем со здоровьем. 26 ноября 1504 года Изабелла I скончалась в возрасте 53 лет в городе Медина-дель-Кампо. Она оставила после себя государство, превратившееся в одну из самых могущественных сил мира. В то же время ее наследие неоднозначно: за расширением испанского влияния стояли также религиозные преследования, принудительное обращение в веру и колониальное насилие.