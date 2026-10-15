Звинуватили у смерті 50 тисяч солдатів: страшна правда про "супершпигунку" Мату Харі

Мату Харі стратили як шпигунку, звинувативши у загибелі 50 тисяч солдатів. За легендою, перед розстрілом вона відмовилася від пов'язки на очах і послала катам повітряний поцілунок.

Та чи справді знаменита танцівниця передавала ворогові секрети, чи стала жертвою шпигунської істерії, – розкаже 24 Канал.

Як Маргарета Зелле стала Матою Харі?

Справжнє ім'я Мати Харі – Маргарета Зелле. Вона народилася в Нідерландах у 1876 році, вийшла заміж за офіцера й переїхала з ним до Голландської Ост-Індії. Шлюб виявився нещасливим, а смерть маленького сина стала однією з найтрагічніших подій її життя.

Після розлучення Маргарета опинилася в Парижі без стабільного заробітку. Щоб вижити, вона вигадала нову особистість – загадкову східну танцівницю Мату Харі. Екзотичні виступи, відверті костюми й романи з впливовими чоловіками зробили її знаменитістю. Але за блиском сцени ховалися фінансові проблеми та залежність від покровителів.

Чому її звинуватили у шпигунстві?

Під час Першої світової війни Мата Харі подорожувала Європою, спілкувалася з офіцерами та привертала увагу розвідок. Вона погодилася на контакти з німецькою розвідкою, а французькі спецслужби також намагалися використати її зв'язки. Однак доказів того, що танцівниця передавала ворогові цінні військові секрети, було небагато.



Ким була Мата Харі / Фото Вікіпедія

Її реальна роль досі викликає суперечки: можливо, вона погоджувалася на шпигунські ігри заради грошей, не усвідомлюючи небезпеки. Історія про те, що Мата Харі шпигувала, аби оплатити лікування коханого – російського офіцера, який осліп на фронті, – також обросла легендами. Її справжні мотиви встановити непросто.

Чому Франції був потрібен цап-відбувайло?

У 1917 році Франція переживала важку військову кризу. Після невдалого наступу армію охопили бунти, бойовий дух падав, а суспільство вимагало пояснень величезних втрат. Влада потребувала гучного ворога, на якого можна було перекласти частину провини.

Мата Харі виявилася ідеальною мішенню: іноземка, куртизанка, знайома офіцерів різних країн і жінка зі скандальною репутацією. Її звинуватили в тому, що шпигунська діяльність призвела до загибелі 50 тисяч французьких солдатів. Проте ця цифра не була доведеним результатом її дій, а переконливих доказів вирішальної шкоди від її шпигунства бракувало.



Мата Харі мала скандальну репутацію / Фото ВВС

Як загинула найвідоміша шпигунка?

Мату Харі заарештували в лютому 1917 року. Після короткого військового суду її визнали винною у шпигунстві на користь Німеччини та засудили до смерті. Апеляція не допомогла. На світанку 15 жовтня 1917 року 41-річну Маргарету Зелле розстріляли поблизу Парижа. За свідченнями очевидців, вона відмовилася від пов'язки на очах.

Історія про повітряний поцілунок перед смертю стала частиною легенди. Франція знищила жінку, яку оголосила небезпечною шпигункою, але не змогла стерти її ім'я з історії. Мата Харі стала символом фатальної жінки, надихнула численні книжки й фільми та перетворилася на одну з найвідоміших постатей шпигунського міфу.

Та головна загадка залишилася: чи справді вона була небезпечною агенткою, чи її зробили винною, коли країні терміново був потрібен ворог.