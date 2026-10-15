Но действительно ли знаменитая танцовщица передавала врагу секреты или стала жертвой шпионской истерии – об этом расскажет 24 Канал.

Как Маргарета Зелле стала Матой Хари?

Настоящее имя Маты Хари – Маргарета Зелле. Она родилась в Нидерландах в 1876 году, вышла замуж за офицера и переехала с ним в Голландскую Ост-Индию. Брак оказался несчастливым, а смерть маленького сына стала одним из самых трагических событий в ее жизни.

После развода Маргарета оказалась в Париже без стабильного заработка. Чтобы выжить, она придумала новую личность – загадочную восточную танцовщицу Мату Хари. Экзотические выступления, откровенные костюмы и романы с влиятельными мужчинами сделали ее знаменитостью. Но за блеском сцены скрывались финансовые проблемы и зависимость от покровителей.

Почему ее обвинили в шпионаже?

Во время Первой мировой войны Мата Хари путешествовала по Европе, общалась с офицерами и привлекала внимание спецслужб. Она согласилась на контакты с немецкой разведкой, а французские спецслужбы также пытались использовать ее связи. Однако доказательств того, что танцовщица передавала врагу ценные военные секреты, было немного.



Кем была Мата Хари / Фото Википедия

Ее реальная роль до сих пор вызывает споры: возможно, она соглашалась на шпионские игры ради денег, не осознавая опасности. История о том, что Мата Хари шпионила, чтобы оплатить лечение возлюбленного – русского офицера, ослепшего на фронте, – также обросла легендами. Ее истинные мотивы установить непросто.

Почему Франции нужен был козел отпущения?

В 1917 году Франция переживала тяжелый военный кризис. После неудачного наступления армию охватили бунты, боевой дух падал, а общество требовало объяснений огромных потерь. Властям нужен был громкий враг, на которого можно было бы свалить часть вины.

Мата Хари оказалась идеальной мишенью: иностранка, куртизанка, знакомая офицеров разных стран и женщина со скандальной репутацией. Ее обвинили в том, что шпионская деятельность привела к гибели 50 тысяч французских солдат. Однако эта цифра не была доказанным результатом ее действий, а убедительных доказательств решающего ущерба от ее шпионажа не хватало.



Мата Хари имела скандальную репутацию / Фото ВВС

Как погибла самая известная шпионка?

Мату Хари арестовали в феврале 1917 года. После краткого военного суда ее признали виновной в шпионаже в пользу Германии и приговорили к смертной казни. Апелляция не помогла. На рассвете 15 октября 1917 года 41-летнюю Маргарету Зелле расстреляли недалеко от Парижа. По свидетельствам очевидцев, она отказалась от повязки на глазах.

История о воздушном поцелуе перед смертью стала частью легенды. Франция уничтожила женщину, которую объявила опасной шпионкой, но не смогла стереть ее имя из истории. Мата Хари стала символом роковой женщины, вдохновила множество книг и фильмов и превратилась в одну из самых известных фигур шпионского мифа.

Но главная загадка осталась: действительно ли она была опасной агенткой, или ее обвинили, когда стране срочно нужен был враг.