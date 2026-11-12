Втеча вночі через крижаний ліс: як ідеальна гімнастка Надя Команечі вирвалася з рабства

Світ аплодував її досконалості, а власна держава контролювала її життя. Надя Команечі стала олімпійською легендою ще підліткою, проте слава не дала їй найголовнішого – свободи.

Чому гімнастці довелося потай тікати з країни, яка пишалася кожною її перемогою, – розкаже 24 Канал.

Як ідеальна "десятка" перетворила дівчинку на символ режиму?

Надя Команечі народилася 12 листопада 1961 року в румунському Онешті. Усього у 14 років вона зробила те, до чого не були готові навіть організатори Олімпіади: на Іграх у Монреалі 1976 року першою в історії олімпійської гімнастики отримала найвищу оцінку – 10 балів.

Табло не могло відобразити такий результат, тому показало "1.00". За ті Ігри вона здобула сім ідеальних "десяток". Для світу Команечі стала спортивним дивом. Для диктатора Ніколае Чаушеску – надзвичайно вигідним символом держави. Її перемоги дозволяли демонструвати успіхи комуністичної Румунії, а закордонні показові виступи приносили країні мільйони доларів.



Надя Команечі першою в історії олімпійської гімнастики отримала найвищу оцінку / Фото AFP

За словами історика Стежерела Олару, який досліджував архіви спецслужб, ці гроші не доходили до спортсменів і тренерів.

Чому всесвітня слава не захищала її від стеження?

Секурітате почала стежити за Команечі ще до олімпійського тріумфу – коли їй було 13 років. Під наглядом опинилися її:

тренування,

особисті стосунки,

родина,

спілкування з іноземцями.

Телефони прослуховували, листування перехоплювали, а інформацію збирали через мережу інформаторів у спортивному середовищі. Публіка бачила чемпіонку, яка впевнено володіє власним тілом. За межами помосту вона мала значно менше влади над своїм життям.

Історик Олару, який опрацював тисячі сторінок документів, зазначав: навіть знаючи про стеження, Надя не усвідомлювала його справжнього масштабу. Підліткові роки спортсменки супроводжувалися й тяжкою психологічною кризою. Згодом преса неодноразово писала про ймовірну спробу самогубства, однак сама Команечі заперечувала цю версію у пізніших розповідях.

Її стан не варто зводити до одного сенсаційного епізоду: за успішним образом стояли виснажливі тренування, конфлікти та обмеження особистої свободи.

Як олімпійська легенда тікала через кордон пішки?

Наприкінці листопада 1989 року Команечі наважилася залишити Румунію. План підготували приблизно за 2 тижні. Уночі вона разом із групою втікачів вирушила до угорського кордону – без урочистих проводів, охорони та привілеїв національної героїні.

Попереду були холод, багнюка й небезпека зустріти озброєних прикордонників. Перехід тривав близько шести годин. За тодішньою розповіддю гімнастки, доводилося пробиратися через промерзлі поля та крижану воду. Жінка, чиї виступи дивилися мільйони, тепер мусила зробити все, щоб залишитися непоміченою.

Діставшись Угорщини, вона згодом вирушила через Австрію до США. За кілька тижнів режим Чаушеску впаде. Але тієї ночі Команечі ще не могла знати, наскільки близький його кінець. Вона залишала країну, де була символом успіху, заради можливості самій вирішувати, як жити. Її найважливіший вихід за межі дозволеного відбувся далеко від спортивного помосту.