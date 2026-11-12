Побег ночью через ледяной лес: как идеальная гимнастка Надя Команечи вырвалась из рабства

Почему гимнастке пришлось тайно бежать из страны, которая гордилась каждой ее победой, – расскажет 24 Канал.

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Как идеальная "десятка" превратила девочку в символ режима?

Надя Команечи родилась 12 ноября 1961 года в румынском Онешти. Всего в 14 лет она сделала то, к чему не были готовы даже организаторы Олимпиады: на Играх в Монреале в 1976 году первой в истории олимпийской гимнастики получила наивысшую оценку – 10 баллов.

Табло не смогло отобразить такой результат, поэтому показало "1,00". За те Игры она завоевала семь идеальных "десяток". Для всего мира Команечи стала спортивным чудом. Для диктатора Николае Чаушеску – чрезвычайно выгодным символом государства. Ее победы позволяли демонстрировать успехи коммунистической Румынии, а зарубежные показательные выступления приносили стране миллионы долларов.

Надя Команечи первой в истории олимпийской гимнастики получила наивысшую оценку / Фото AFP

По словам историка Стежерела Олару, изучавшего архивы спецслужб, эти деньги не доходили до спортсменов и тренеров.

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Почему всемирная слава не защищала ее от слежки?

"Секуритате" начала следить за Команечи еще до олимпийского триумфа – когда ей было 13 лет. Под наблюдением оказались ее:

тренировки,

личные отношения,

семья,

общение с иностранцами.

Телефоны прослушивали, переписку перехватывали, а информацию собирали через сеть информаторов в спортивной среде. Публика видела чемпионку, уверенно владеющую собственным телом. За пределами подиума у нее было гораздо меньше власти над своей жизнью.

Историк Олару, изучивший тысячи страниц документов, отмечал: даже зная о слежке, Надя не осознавала ее истинных масштабов. Подростковые годы спортсменки сопровождались и тяжелым психологическим кризисом. Впоследствии пресса неоднократно писала о вероятной попытке самоубийства, однако сама Команечи опровергала эту версию в более поздних рассказах.

Ее состояние не стоит сводить к одному сенсационному эпизоду: за успешным образом стояли изнурительные тренировки, конфликты и ограничение личной свободы.

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Как олимпийская легенда бежала через границу пешком?

В конце ноября 1989 года Команечи решилась покинуть Румынию. План подготовили примерно за 2 недели. Ночью она вместе с группой беженцев отправилась к венгерской границе – без торжественных проводов, охраны и привилегий национальной героини.

Впереди были холод, грязь и опасность встретить вооруженных пограничников. Переход длился около шести часов. По тогдашнему рассказу гимнастки, приходилось пробираться через промерзшие поля и ледяную воду. Женщина, чьи выступления смотрели миллионы, теперь должна была сделать все, чтобы остаться незамеченной.

Добравшись до Венгрии, она впоследствии отправилась через Австрию в США. Через несколько недель режим Чаушеску падет. Но в ту ночь Команечи еще не могла знать, насколько близок его конец. Она покидала страну, где была символом успеха, ради возможности самой решать, как жить. Ее самый важный выход за пределы дозволенного произошел вдали от спортивного подиума.