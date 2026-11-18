Нільс Бор пережив утечу з окупованої Данії, але ледь не загинув у літаку, який мав доправити його до безпеки. Один із засновників квантової фізики знепритомнів від нестачі кисню під час таємного польоту до Британії. Попереду на нього чекали робота над атомною бомбою та конфлікт із Вінстоном Черчиллем.

Як учений рятувався від нацистів, а потім намагався застерегти світ від ядерної гонки – розкаже 24 Канал.

Як нобелівський лауреат став утікачем?

Восени 1943 року залишатися в окупованій Данії для Бора стало небезпечно. Його мати походила з єврейської родини, а нацисти готували переслідування данських євреїв. Усесвітня слава та Нобелівська премія не могли гарантувати йому захисту.

Бор утік до нейтральної Швеції човном. Наступним пунктом стала Британія, куди його переправили літаком Mosquito. Звичайного пасажирського місця для фізика не було: його розмістили в бомбовому відсіку, пристосованому для перевезення людини.

Чому рятувальний політ ледь не закінчився трагедією?

Перед вильотом Бору видали кисневе обладнання та льотний шолом із навушниками для зв’язку з екіпажем. Однак шолом виявився замалим і погано сидів на голові вченого. Коли літак набрав висоту, Бор не почув команди скористатися кисневою маскою.

Через нестачу кисню він знепритомнів. Пілоту довелося знизити літак, щоб урятувати пасажира. Утеча завершилася успішно, але небезпека наздогнала фізика там, де він уже мав би почуватися врятованим.



Як нобелівський лауреат став утікачем / Фото Вікіпедія

Навіщо Бор долучився до створення атомної бомби?

У Британії вчений приєднався до ядерних досліджень, а згодом вирушив до США. У лабораторії Лос-Аламоса він працював консультантом Мангеттенського проєкту під вигаданим ім'ям Ніколас Бейкер. Бор не був одноосібним творцем бомби: над нею працювали тисячі людей. Його роль полягала в наукових консультаціях та обговоренні складних фізичних проблем. Водночас він дедалі більше замислювався над тим, що станеться після появи такої зброї.

Ще до перших атомних вибухів Бор попереджав: перевага однієї держави буде тимчасовою. Інші теж зможуть створити бомбу, і тоді світ опиниться перед загрозою небезпечного суперництва. Він пропонував домовлятися про міжнародний контроль і більшу відкритість між країнами, зокрема у відносинах із СРСР.

Чому Черчилль хотів обмежити його свободу?

Для британського прем’єра такі пропозиції звучали загрозливо. Черчилль побоювався, що Бор може розкрити атомні секрети радянській стороні. У записці своєму науковому раднику він навіть висловив думку, що фізика варто ізолювати або принаймні пояснити йому, наскільки небезпечними уряд вважає його дії.

До арешту не дійшло. Проте недовіра була настільки серйозною, що в спільному меморандумі Черчилля та Рузвельта з’явився пункт про перевірку діяльності Бора й запобігання витоку інформації, особливо до СРСР. Після війни Бор продовжив виступати за міжнародну співпрацю. У 1950 році він звернувся з відкритим листом до ООН, закликаючи до обміну знаннями та довіри між державами.

Учений помер 18 листопада 1962 року в Копенгагені. Його спадщиною стали не лише відкриття про будову атома, а й застереження: науковий прорив може випередити готовність людства відповідально ним користуватися.