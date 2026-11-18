Как ученый спасался от нацистов, а затем пытался предостеречь мир от гонки вооружений – расскажет 24 Канал.

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Как нобелевский лауреат стал беглецом?

Осенью 1943 года оставаться в оккупированной Дании для Бора стало опасно. Его мать происходила из еврейской семьи, а нацисты готовили преследование датских евреев. Всемирная слава и Нобелевская премия не могли гарантировать ему защиту.

Бор сбежал в нейтральную Швецию на лодке. Следующим пунктом назначения стала Великобритания, куда его переправили на самолете Mosquito. Обычного пассажирского места для физика не было: его разместили в бомбовом отсеке, приспособленном для перевозки человека.

Почему спасательный полет едва не закончился трагедией?

Перед вылетом Бору выдали кислородное оборудование и летный шлем с наушниками для связи с экипажем. Однако шлем оказался маловатым и плохо сидел на голове ученого. Когда самолет набрал высоту, Бор не услышал команды воспользоваться кислородной маской.

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Из-за нехватки кислорода он потерял сознание. Пилоту пришлось снизить самолет, чтобы спасти пассажира. Побег завершился успешно, но опасность настигла физика там, где он уже должен был чувствовать себя в безопасности.



Как нобелевский лауреат стал беглецом / Фото Википедия

Почему Бор присоединился к созданию атомной бомбы?

В Великобритании ученый присоединился к ядерным исследованиям, а впоследствии отправился в США. В лаборатории Лос-Аламоса он работал консультантом Манхэттенского проекта под вымышленным именем Николас Бейкер. Бор не был единственным создателем бомбы: над ней работали тысячи людей. Его роль заключалась в научных консультациях и обсуждении сложных физических проблем. В то же время он все больше задумывался о том, что произойдет после появления такого оружия.

Что до первых атомных взрывов, то Бор предупреждал: превосходство одного государства будет временным. Другие тоже смогут создать бомбу, и тогда мир окажется перед угрозой опасного соперничества. Он предлагал договориться о международном контроле и большей открытости между странами, в частности в отношениях с СССР.

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Почему Черчилль хотел ограничить его свободу?

Для британского премьера такие предложения звучали угрожающе. Черчилль опасался, что Бор может раскрыть атомные секреты советской стороне. В записке своему научному советнику он даже высказал мнение, что физика следует изолировать или, по крайней мере, объяснить ему, насколько опасными правительство считает его действия.

До ареста дело не дошло. Однако недоверие было настолько серьезным, что в совместном меморандуме Черчилля и Рузвельта появился пункт о проверке деятельности Бора и предотвращении утечки информации, особенно в СССР. После войны Бор продолжал выступать за международное сотрудничество. В 1950 году он обратился с открытым письмом к ООН, призывая к обмену знаниями и доверию между государствами.

Ученый скончался 18 ноября 1962 года в Копенгагене. Его наследием стали не только открытия о строении атома, но и предостережение: научный прорыв может опередить готовность человечества ответственно им пользоваться.