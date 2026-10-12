Рятувала УПА в криївках і пережила СРСР: ким була найстарша українка Олена Рибалко

У Львові на 110-му році життя померла Олена Рибалко – найстарша мешканка України, яка пережила Голодомор, допомагала пораненим воїнам УПА та присвятила медицині понад шість десятиліть. Її історія – не лише про довголіття, а й про життя між двома реальностями: офіційною роботою радянської лікарки та таємною допомогою українському підпіллю.

Яким був шлях Олени Рибалко, яка у найнебезпечніші часи ризикувала собою, щоб рятувати інших, – розповідає 24 Канал.

Яким було дитинство Олени Рибалко під час Голодомору та репресій?

Олена Рибалко народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині. Її життя припало на період, коли Україна пережила:

революції,

репресії,

Голодомор,

Другу світову війну.

У 1932 – 1933 роках Олена пережила Голодомор. Її батько Кирило Рибалко був воїном Української Народної Республіки та одним із засновників Української автокефальної православної церкви. У 1937 році його розстріляли за діяльність, пов'язану з відродженням української автокефалії.

Мати Олени, яка походила з української гілки графського роду Потоцьких, загинула під час Другої світової війни. Попри особисті втрати й історичні потрясіння, Рибалко здобула медичну освіту та присвятила себе порятунку людей.

Як лікарка допомагала воїнам УПА?

У 1946 році Олена Рибалко переїхала до Львова й продовжила медичну практику. Згодом вона очолила Пустомитівську районну лікарню на Львівщині. Водночас її робота не обмежувалася офіційними лікарняними обов'язками.

У післявоєнні роки Рибалко таємно допомагала учасникам українського підпілля:

передавала медикаменти,

лікувала поранених повстанців,

а в підпільних схронах проводила операції.

Це було небезпечно: допомога УПА могла обернутися переслідуванням з боку радянської влади. Тож медична професія для Рибалко була не лише покликанням, а й способом підтримати тих, хто продовжував боротьбу за українську незалежність.

Водночас вона працювала в офіційній системі охорони здоров'я, де згодом стала головною лікаркою. Таке поєднання професійного життя й таємної допомоги підпіллю вимагало неабиякої обережності.



Олена Рибалко присвятила життя медицині / Фото Львівська міська рада

Чому Рибалко присвятила медицині понад 60 років життя?

Олена Рибалко залишалася відданою своїй справі десятиліттями. Вона працювала лікаркою до 89 років – значно довше, ніж більшість людей залишаються у професії. Серед її пацієнтів були відомі діячі української культури, науки та церкви. Зокрема, вона лікувала поета Дмитра Павличка, історика Івана Крип'якевича та священника Йосифа Кладочного.

Для багатьох людей Рибалко була не просто лікаркою, а фахівчинею, якій довіряли здоров'я і життя. Її професійний шлях охопив кілька поколінь українців – від людей, які пережили війну та радянські репресії, до тих, хто народився вже в незалежній Україні.

Яку спадщину залишила після себе найстарша українка?

Олена Рибалко померла 9 жовтня 2026 року у віці 109 років. Її біографія поєднала особисті трагедії, щоденну лікарську працю та допомогу українському підпіллю в часи, коли така діяльність могла коштувати свободи або життя.

Її історія нагадує про роль медиків у боротьбі за людське життя навіть тоді, коли навколо панують війна, переслідування й страх. Сьогодні українські бойові медики так само працюють у надзвичайно небезпечних умовах, рятуючи поранених захисників під час війни Росії проти України.

Олена Рибалко залишила по собі приклад професійної відданості та мужності. Вона пережила епоху великих потрясінь і присвятила більшу частину свого життя тому, щоб інші мали шанс жити.