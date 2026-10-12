Каким был путь Елены Рыбалко, которая в самые опасные времена рисковала собой, чтобы спасать других, – рассказывает 24 Канал.

Каким было детство Елены Рыбалко во время Голодомора и репрессий?

Елена Рыбалко родилась 2 июня 1917 года в Винницкой области. Ее жизнь пришлась на период, когда Украина пережила:

революции,

репрессии,

Голодомор,

Вторую мировую войну.

В 1932–1933 годах Елена пережила Голодомор. Ее отец Кирилл Рыбалко был воином Украинской Народной Республики и одним из основателей Украинской автокефальной православной церкви. В 1937 году его расстреляли за деятельность, связанную с возрождением украинской автокефалии.

Мать Елены, которая происходила из украинской ветви графского рода Потоцких, погибла во время Второй мировой войны. Несмотря на личные потери и исторические потрясения, Рибалко получила медицинское образование и посвятила себя спасению людей.

Как врач помогала бойцам УПА?

В 1946 году Елена Рыбалко переехала во Львов и продолжила медицинскую практику. Впоследствии она возглавила Пустомытовскую районную больницу во Львовской области. При этом ее работа не ограничивалась официальными больничными обязанностями.

В послевоенные годы Рыбалко тайно помогала участникам украинского подполья:

передавала медикаменты,

лечила раненых повстанцев,

а в подпольных укрытиях проводила операции.

Это было опасно: помощь УПА могла обернуться преследованием со стороны советской власти. Поэтому медицинская профессия для Рыбалко была не только призванием, но и способом поддержать тех, кто продолжал борьбу за украинскую независимость.

В то же время она работала в официальной системе здравоохранения, где впоследствии стала главным врачом. Такое сочетание профессиональной жизни и тайной помощи подполью требовало немалой осторожности.



Елена Рыбалко посвятила жизнь медицине / Фото Львовский городской совет

Почему Рыбалко посвятила медицине более 60 лет жизни?

Елена Рыбалко оставалась преданной своему делу на протяжении десятилетий. Она работала врачом до 89 лет – значительно дольше, чем большинство людей остаются в профессии. Среди ее пациентов были известные деятели украинской культуры, науки и церкви. В частности, она лечила поэта Дмитрия Павлычко, историка Ивана Крипьякевича и священника Иосифа Кладочного.

Для многих людей Рыбалко была не просто врачом, а специалистом, которому доверяли здоровье и жизнь. Ее профессиональный путь охватил несколько поколений украинцев – от людей, переживших войну и советские репрессии, до тех, кто родился уже в независимой Украине.

Какое наследие оставила после себя самая пожилая украинка?

Елена Рыбалко скончалась 9 октября 2026 года в возрасте 109 лет. Ее биография соединила личные трагедии, повседневный врачебный труд и помощь украинскому подполью в то время, когда такая деятельность могла стоить свободы или жизни.

Ее история напоминает о роли медиков в борьбе за человеческую жизнь даже тогда, когда вокруг царят война, преследования и страх. Сегодня украинские боевые медики так же работают в чрезвычайно опасных условиях, спасая раненых защитников во время войны России против Украины.

Елена Рыбалко оставила после себя пример профессиональной преданности и мужества. Она пережила эпоху больших потрясений и посвятила большую часть своей жизни тому, чтобы у других был шанс жить.