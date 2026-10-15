Від парашутів до трону: як 20-річна Леонор зламає 150-річну чоловічу традицію Іспанії

Поки її однолітки знімають TikTok і шукають себе, 20-річна принцеса Леонор стрибає з парашутом, пілотує військові літаки та проходить підготовку до ролі майбутньої королеви Іспанії. За королівським титулом – життя без права на помилку й приватність: військова дисципліна, університет і протокол замість звичайної юності.

Як Леонор готується зламати 150-річну чоловічу традицію та стати першою правлячою королевою Іспанії з 1868 року, – розкаже 24 Канал.

Чому Леонор довелося відкласти звичайну юність?

Для багатьох 20 років – час експериментів, нових знайомств і пошуку власного шляху. Для Леонор це роки суворої підготовки до ролі, визначеної її народженням. Майбутня королева має відповідати очікуванням не лише родини, а й усієї країни.

Її військова освіта тривала 3 роки й охопила:

армію,

флот,

військово-повітряні сили.

Леонор навчалася у військовій академії в Сарагосі, проходила морську підготовку, а згодом опановувала авіацію в академії Сан-Хав'єр. У червні 2026 року вона завершила базовий курс парашутної підготовки та здійснила самостійні польоти на навчальному літаку Pilatus PC-21.

Таке навчання – не просто незвичайний етап біографії. За Конституцією Іспанії монарх є верховним головнокомандувачем збройних сил. Тож військова підготовка спадкоємиці готує її до майбутніх державних обов'язків.

Як донька короля готувалася до престолу?

Леонор народилася 31 жовтня 2005 року в Мадриді в родині тоді ще принца Філіпа та журналістки Летісії. Коли її батько став королем Філіпом VI у 2014 році, вона отримала статус спадкоємиці іспанської корони. У 2021 – 2023 роках принцеса навчалася в міжнародному коледжі UWC Atlantic College в Уельсі, де здобувала міжнародний бакалаврат.

Після цього розпочався її військовий вишкіл – спершу в сухопутних військах, потім на флоті й у військово-повітряних силах. Окремою віхою стало її 18-річчя. 31 жовтня 2023 року Леонор склала присягу на вірність Конституції перед іспанським парламентом. Церемонія підтвердила готовність спадкоємиці виконувати передбачені законом обов'язки.



Леонор склала присягу на вірність Конституції / Фото ELLE Україна

У вересні 2026 року принцеса розпочала навчання за спеціальністю "Політологія" в Університеті Карлоса III у Мадриді. Тепер їй доведеться поєднувати університетські заняття з офіційними заходами та обов'язками спадкоємиці.

Чому її майбутнє правління стане історичним?

Якщо Леонор успадкує престол, вона стане першою королевою Іспанії, яка правитиме від власного імені, після Ізабелли II, чиє правління завершилося у 1868 році. Мовиться саме про монархиню, яка самостійно посідає трон, а не про дружину короля.

Довідка. Іспанія є конституційною парламентською монархією, тому майбутня королева не матиме необмеженої політичної влади. Її повноваження визначає Конституція, а державою керують демократично обрані інституції. Водночас роль глави держави й верховної головнокомандувачки надаватиме особливого значення її публічним виступам і діям.

Образ Леонор відрізняється від звичного уявлення про принцесу, чия роль зводиться до світських виходів і благодійності. Військова форма, авіаційна та морська підготовка демонструють інший бік монархічного обов'язку – дисципліну, відповідальність і готовність представляти державу.



Леонор навчалася у військовій академії в Сарагосі / Фото The Guardian

Чи зможе Леонор поєднати традиції з поколінням зумерів?

Майбутній королеві потрібно не лише підготуватися до престолу, а й представляти інституцію, яка має доводити свою актуальність у сучасному суспільстві. Для молодого покоління важливі відкритість, особиста відповідальність і здатність говорити зрозумілою мовою – навіть коли йдеться про багатовікові традиції.

Леонор дорослішає під постійною увагою медіа, а її життя значною мірою визначене наперед. Приватність обмежена, а право на помилку може бути меншим, ніж у її однолітків. Її історія показує, як монархія намагається адаптуватися до XXI століття, не відмовляючись від власних ритуалів. Попереду в принцеси ще роки навчання та офіційних обов'язків.

Її шлях – це не казка про спадкоємицю корони, а історія молодої жінки, яка готується очолити державу, де престол означає не лише привілеї, а й відповідальність перед суспільством.