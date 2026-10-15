Как Леонор готовится сломать 150-летнюю мужскую традицию и стать первой правящей королевой Испании с 1868 года, – расскажет 24 Канал.

Почему Леонор пришлось отложить обычную юность?

Для многих 20 лет – время экспериментов, новых знакомств и поиска собственного пути. Для Леонор это годы строгой подготовки к роли, предначертанной ей с рождения. Будущая королева должна оправдать ожидания не только семьи, но и всей страны.

Ее военное образование длилось 3 года и включало:

армию,

флот,

военно-воздушные силы.

Леонор училась в военной академии в Сарагосе, проходила морскую подготовку, а впоследствии осваивала авиацию в академии Сан-Хавьер. В июне 2026 года она завершила базовый курс парашютной подготовки и совершила самостоятельные полеты на учебном самолете Pilatus PC-21.

Такое обучение – не просто необычный этап биографии. Согласно Конституции Испании, монарх является верховным главнокомандующим вооруженных сил. Поэтому военная подготовка наследницы готовит ее к будущим государственным обязанностям.

Как дочь короля готовилась к престолу?

Леонор родилась 31 октября 2005 года в Мадриде в семье тогда еще принца Филиппа и журналистки Летиции. Когда ее отец стал королем Филиппом VI в 2014 году, она получила статус наследницы испанской короны. В 2021–2023 годах принцесса училась в международном колледже UWC Atlantic College в Уэльсе, где получала международный бакалавриат.

После этого началась ее военная подготовка – сначала в сухопутных войсках, затем на флоте и в военно-воздушных силах. Отдельной вехой стало ее 18-летие. 31 октября 2023 года Леонор принесла присягу на верность Конституции перед испанским парламентом. Церемония подтвердила готовность наследницы выполнять предусмотренные законом обязанности.



Леонор принесла присягу на верность Конституции / Фото ELLE Украина

В сентябре 2026 года принцесса начала обучение по специальности "Политология" в Университете Карлоса III в Мадриде. Теперь ей придется совмещать университетские занятия с официальными мероприятиями и обязанностями наследницы.

Почему ее будущее правление станет историческим?

Если Леонор унаследует престол, она станет первой королевой Испании, которая будет править от своего имени, после Изабеллы II, чье правление завершилось в 1868 году. Речь идет именно о монархине, самостоятельно занимающей трон, а не о супруге короля.

Справка. Испания является конституционной парламентской монархией, поэтому будущая королева не будет обладать неограниченной политической властью. Ее полномочия определяются Конституцией, а государством управляют демократически избранные институты. В то же время роль главы государства и верховного главнокомандующего придаст особое значение ее публичным выступлениям и действиям.

Образ Леонор отличается от привычного представления о принцессе, чья роль сводится к светским выходам и благотворительности. Военная форма, авиационная и морская подготовка демонстрируют другую сторону монархического долга – дисциплину, ответственность и готовность представлять государство.



Леонор училась в военной академии в Сарагосе / Фото The Guardian

Сможет ли Леонор совместить традиции с поколением зумеров?

Будущей королеве нужно не только подготовиться к престолу, но и представлять институт, который должен доказывать свою актуальность в современном обществе. Для молодого поколения важны открытость, личная ответственность и умение говорить на понятном языке – даже когда речь идет о многовековых традициях.

Леонор взрослеет под постоянным вниманием СМИ, а ее жизнь в значительной степени предопределена. Частная жизнь ограничена, а право на ошибку может быть меньше, чем у ее сверстников. Ее история показывает, как монархия пытается адаптироваться к XXI веку, не отказываясь от собственных ритуалов. Впереди у принцессы еще годы обучения и официальных обязанностей.

Ее путь – это не сказка о наследнице короны, а история молодой женщины, которая готовится возглавить государство, где престол означает не только привилегии, но и ответственность перед обществом.