Продавав красу мільйонерам: як Раймонд Лові винайшов сучасний дизайн та логотип Shell

Раймонд Лові переконав великий бізнес, що покупець обирає не лише характеристики товару, а й відчуття, яке той викликає. Французький емігрант починав в Америці з оформлення вітрин, а згодом його бюро працювало над виглядом холодильників, автомобілів і всесвітньо відомих брендів.

Як він перетворив дизайн на впливовий бізнес та знайшов баланс між новизною і звичкою – розкаже 24 Канал.

Як французький емігрант почав змінювати Америку?

5 листопада 1893 року народився Раймонд Лові – один із засновників сучасного промислового дизайну. Серед робіт, із якими пов'язане його ім'я, – упаковка Lucky Strike, автобуси Greyhound, фірмова графіка Exxon та Shell.

До США він переїхав 1919 року, після служби в інженерних військах під час Першої світової. Спочатку заробляв оформленням вітрин і модними ілюстраціями. До великих промислових замовлень довелося пройти довгий шлях: власну дизайнерську фірму він відкрив лише 1929 року.

Його підхід вимагав від замовників нового погляду на продукцію. Важливо було не лише сконструювати надійну машину, а й зробити її зрозумілою та привабливою для людини, яка не зналася на інженерії.



Раймонд Лові – один із засновників сучасного промислового дизайну / Фото Вікіпедія

Яке замовлення відкрило йому шлях до великих корпорацій?

Важливим поворотом стала робота над копіювальною машиною Gestetner – попередницею сучасної офісної копіювальної техніки. Лові отримав завдання поліпшити її зовнішній вигляд. Саме успіх цього проєкту допоміг йому започаткувати Raymond Loewy Associates. Згодом його фірма працювала над:

холодильником Coldspot,

автомобілями Studebaker,

торговельними автоматами Coca-Cola,

іншими речами масового вжитку.

Дизайн ставав частиною того, як компанія представляла себе покупцям. Лові продавав корпораціям можливість вирізнятися. На ринку, де кілька виробників пропонували схожі за призначенням товари, форма, колір і зручність могли стати причиною вибору.

У чому полягав його принцип MAYA?

Лові сформулював принцип MAYA – "максимально передове, але ще прийнятне". Він поєднував новизну зі впізнаваністю: речі мали зацікавлювати покупців, не лякаючи надто різкими змінами.

Що він створив для Shell і Coca-Cola?

У 1971 році Лові осучаснив логотип Shell, надавши мушлі впізнаваної геометричної форми. Для Coca-Cola він допомагав адаптувати класичну пляшку до більших форматів у 1955 році. А 1962-го розробив зовнішнє оформлення президентського літака Air Force One.

Як дизайнер став знаменитістю?

У 1949 році Лові став першим промисловим дизайнером на обкладинці TIME. Він консультував понад 200 компаній і допоміг перетворити дизайн на важливий інструмент бізнесу. Його головна ідея залишилася актуальною: майбутнє легше прийняти, коли в ньому є щось знайоме.