Продавав красоту миллионерам: как Раймонд Лови изобрел современный дизайн и логотип Shell

Раймонд Лови убедил большой бизнес в том, что покупатель выбирает не только характеристики товара, но и ощущение, которое он вызывает. Французский эмигрант начинал в Америке с оформления витрин, а впоследствии его бюро работало над дизайном холодильников, автомобилей и всемирно известных брендов.
Как он превратил дизайн во влиятельный бизнес и нашел баланс между новизной и привычкой – расскажет 24 Канал.
Как французский эмигрант начал менять Америку?
5 ноября 1893 года родился Раймонд Лови – один из основателей современного промышленного дизайна. Среди работ, с которыми связано его имя, – упаковка Lucky Strike, автобусы Greyhound, фирменная графика Exxon и Shell.
В США он переехал в 1919 году, после службы в инженерных войсках во время Первой мировой войны. Сначала зарабатывал оформлением витрин и модными иллюстрациями. До больших промышленных заказов пришлось пройти долгий путь: собственную дизайнерскую фирму он открыл только в 1929 году.
Его подход требовал от заказчиков нового взгляда на продукцию. Важно было не только сконструировать надежную машину, но и сделать ее понятной и привлекательной для человека, не разбирающегося в инженерии.
Раймонд Лови – один из основателей современного промышленного дизайна / Фото Википедия
Какой заказ открыл ему путь к большим корпорациям?
Важным поворотом стала работа над копировальной машиной Gestetner – предшественницей современной офисной копировальной техники. Лови получил задание улучшить ее внешний вид. Именно успех этого проекта помог ему основать Raymond Loewy Associates. Впоследствии его фирма работала над:
- холодильником Coldspot,
- автомобилями Studebaker,
- торговыми автоматами Coca-Cola,
- другими предметами массового потребления.
Дизайн становился частью того, как компания представляла себя покупателям. Лови продавал корпорациям возможность выделяться. На рынке, где несколько производителей предлагали схожие по назначению товары, форма, цвет и удобство могли стать причиной выбора.
В чем заключался его принцип MAYA?
Лови сформулировал принцип MAYA – "максимально передовое, но при этом приемлемое". Он сочетал новизну с узнаваемостью: вещи должны были заинтересовывать покупателей, не пугая слишком резкими изменениями.
Что он создал для Shell и Coca-Cola?
В 1971 году Лови обновил логотип Shell, придав ракушке узнаваемую геометрическую форму. Для Coca-Cola он помог адаптировать классическую бутылку к более крупным форматам в 1955 году. А в 1962-м разработал внешнее оформление президентского самолета Air Force One.
Как дизайнер стал знаменитостью?
В 1949 году Лови стал первым промышленным дизайнером на обложке TIME. Он консультировал более 200 компаний и помог превратить дизайн в важный инструмент бизнеса. Его главная идея осталась актуальной: будущее легче принять, когда в нем есть что-то знакомое.
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