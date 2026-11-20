З підручників історії ми знаємо Джона Кеннеді як президента, за якого світ опинився на межі ядерної війни. Значно рідше згадують, що в розпал Карибської кризи на таємну зустріч із радянським послом пішов його молодший брат Роберт. У 35 років Боббі став генеральним прокурором США й узявся за боротьбу з мафією, а згодом сам вступив у перегони за Білий дім.

Як він допоміг відвернути ядерну війну і чому його найбільша перемога на праймеріз стала останньою – розкаже 24 Канал.

Про що Боббі домовився з Москвою за зачиненими дверима?

27 жовтня 1962 року над Кубою збили американський літак-розвідник. Того ж вечора Роберт Кеннеді зустрівся з радянським послом Анатолієм Добриніним. Публічно Вашингтон пообіцяв не вторгатися на Кубу, якщо Москва забере звідти ракети.

Приватно Боббі передав ще одну обіцянку від президента: США за кілька місяців приберуть свої ракети з Туреччини. Наступного дня Москва погодилася демонтувати ракети на Кубі. А вже в листопаді 1963-го Роберт утратив брата – Джона Кеннеді вбили в Далласі.



Джона Кеннеді вбили / Фото ВВС

Як переможна ніч обернулася трагедією?

Через п'ять років після вбивства брата Роберт, на той час сенатор від Нью-Йорка, сам вступив у президентські перегони. Перемога на праймеріз у Каліфорнії дала його кампанії новий поштовх. У ніч на 5 червня 1968 року він подякував прихильникам зі сцени готелю "Амбасадор" у Лос-Анджелесі.

За кілька хвилин після промови в службовому приміщенні біля кухні пролунали постріли. Кеннеді доправили до лікарні, де він помер наступного ранку. Йому було 42 роки.

Чому про смертельний постріл сперечалися роками?

За вбивство засудили Сірхана Сірхана, якого схопили в готелі. Розтин показав, що смертельна куля увійшла позаду правого вуха з дуже близької відстані. Водночас деякі очевидці описували Сірхана праворуч і трохи попереду Кеннеді.

Ця розбіжність дала підстави для версії про другого стрільця, але його участі суд не встановив. Для прихильників Боббі ніч, що мала наблизити його до Білого дому, стала останньою в його кампанії.