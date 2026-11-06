Покушения, поджоги и три банкротства: страшная цена, которую заплатил Адольф Сакс за саксофон

Сегодня звук саксофона ассоциируется с джазом, романтикой и переполненными концертными залами. Но его изобретатель, бельгиец Адольф Сакс, родившийся 6 ноября 1814 года, обрел вместе с признанием и опасных врагов. Пока композиторы восхищались его инструментами, конкуренты пытались вытеснить мастера с рынка.

Судебные процессы, борьба за военные заказы и три банкротства превратили его карьеру в изнурительное противостояние. Как человек, подаривший музыке новый голос, в конце жизни остался без средств к существованию, – расскажет 24 Канал.

Почему изобретение Сакса вызвало столько сопротивления?

Сакс вырос в семье мастера по изготовлению музыкальных инструментов. Он знал ремесло изнутри, играл на флейте и кларнете и стремился совершенствовать их конструкцию. В 1842 году он переехал в Париж – один из главных музыкальных центров Европы.

Его самым известным изобретением стал саксофон, запатентованный в 1846 году. Металлический корпус соединялся с мундштуком и тростью, подобными кларнетовым. Инструмент обладал мощным звучанием, но в то же время позволял исполнять гибкие, выразительные мелодии. Для парижских производителей Сакс был амбициозным чужаком, претендовавшим на их покупателей. Особенно большое значение имели военные заказы: поставки инструментов армии обещали стабильный доход.

Против мастера развернули кампанию в прессе, переманивали работников и оспаривали его патенты. Сакс также отвечал судебными исками. Борьба за право производить инструменты отнимала деньги, которые должны были поддерживать мастерскую.

Как далеко зашла война конкурентов?

Самые мрачные эпизоды биографии Сакса описывает Майкл Сегелл в книге "The Devil's Horn". Автор рассказывает о:

хищении чертежей и инструментов,

подкупе сотрудников,

загадочном пожаре, уничтожившем мастерскую.

В книге есть и история о бомбе под кроватью изобретателя: по этому преданию, она взорвалась преждевременно, и Сакс спасся. Такие рассказы сопровождают его биографию уже много лет, хотя обстоятельства покушений остаются менее определенными, чем задокументированная история патентных споров.



Самым известным изобретением Адольфа Сакса стал саксофон / Фото Википедия

Как Сакс превратил концерт в борьбу за большой контракт?

Весной 1845 года спор о будущем военной музыки вышел за пределы кабинетов. На Марсовом поле в Париже организовали публичное соревнование двух оркестров. Один представлял традиционный состав, другой использовал предложенные Саксом инструменты, в частности саксгорны и саксофоны.

Музыканты исполняли одни и те же произведения, поэтому слушатели могли непосредственно сравнить звучание. Сакс позволил своему изобретению убедить заказчиков вместо него. Его оркестр победил, а военное ведомство поддержало новую систему инструментов. Это принесло мастеру важные заказы.

Почему успех не спас изобретателя от разорения?

Военные контракты и профессиональное признание не обеспечили финансовой стабильности. Сакс трижды становился банкротом – в 1852, 1873 и 1877 годах. Затянувшиеся судебные тяжбы истощали предприятие, и мастеру так и не удалось удержать бизнес.

После последнего банкротства на продажу выставили даже его личную коллекцию из 467 музыкальных инструментов. Часть приобрел куратор будущего брюссельского Музея музыкальных инструментов – сегодня там хранятся 33 экспоната из этой коллекции.

Сакс умер в Париже в 1894 году в бедности. Его изобретение пережило коммерческие неудачи своего создателя и впоследствии стало одним из определяющих голосов джаза. Мастер не дожил до этой славы: инструмент, который должен был обеспечить ему будущее, сделал его имя бессмертным, но не спас от нищеты.