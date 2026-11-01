Миллиардер в рясе: как митрополит Шептицкий построил экономическую империю украинцев

Мир знает Андрея Шептицкого как митрополита Галицкого и архиепископа Львовского. В то же время он был также очень успешным бизнесменом. По некоторым оценкам, его состояние можно оценить в более чем миллиард долларов.

Если бы Шептицкий жил сегодня, он без сомнения вошел бы в рейтинг Forbes. Однако в центр экономики он ставил не прибыль, а человека. Шептицкий был убежден, что в каждом заложен особый дар творчества. И когда у него есть возможность развиваться, это и является главной ценностью. Подробности – в материале 24 Канала.

Духовный лидер и бизнесмен: как Шептицкий навсегда изменил украинскую экономику

Шептицкий родился в 1865 году в зажиточной галицкой семье. Его отцом был граф Иван Шептицкий, а мать София происходила из дворянского рода Фредров. Шептицкий получил блестящее образование, а впоследствии решил посвятить свою жизнь Церкви.

В то же время он продолжал развиваться в различных сферах. В частности, он был одним из самых талантливых бизнесменов и инвесторов своего времени. Именно ему украинцы обязаны многими успешными проектами. История некоторых из них, таких как кондитерская фабрика "Свиточ", продолжается до сих пор.

Как духовный лидер Шептицкий также заботился о благосостоянии украинцев. Он был убежден, что деньги Церкви частично следует направлять и на нужды людей. В частности, на экономическое и культурное развитие.

Андрей Шептицкий / Синод епископов УГКЦ

Приоритетом в развитии любого дела Шептицкий считал поиск истины, а не денег. Например, он советовал вместо формулы "инвестиции – бизнес – прибыль" применять: "мудрость – творчество – благосостояние". Первоочередной задачей бизнеса он считал заботу о доме, а домом называл всю планету. Также призывал всех жертвовать хотя бы 10% от прибыли на полезные дела для общины.

Одним из самых масштабных проектов Шептицкого было создание Земельного банка во Львове, который работал с украинцами. Учреждение получило признание во всем мире.

Кроме того, стремясь к развитию украинской промышленности, Шептицкий поддерживал различные проекты. Одной из самых ярких историй успеха при содействии Шептицкого является пример Климентины Авдикович – одной из первых украинских предпринимательниц. Именно она основала легендарную кондитерскую фабрику "Фортуна нова", которая стала предшественницей хорошо известного нам "Свиточа". Лакомства быстро завоевали расположение гурманов не только на территории Украины, но и по всему миру. На фабрике одновременно работали около 150 человек, а за день производили до пяти тонн разнообразных лакомств.

"Фортуна Нова" / ZAXID.NET

Кроме того, Шептицкий реформировал украинский продовольственный рынок, создав союз молочников "Маслосоюз". Крестьяне могли на выгодных для себя условиях продавать молоко, а из него производили масло, которое продавали в Украине и отправляли на экспорт.

"Маслосоюз" / Фото "Локальной истории"

Кроме того, Шептицкий был связан с нефтяным бизнесом, который в то время активно развивался в регионе. В частности, он построил нефтяные скважины и сдавал их в аренду, ставя условие, что на работу должны принимать местных крестьян.

Шептицкий вкладывал свои многочисленные доходы в благотворительные проекты. Благодаря его финансированию открывались больницы, школы, гимназии, приюты. Он поддерживал культурные проекты, помогал сохранить украинскую историю, литературу, искусство. В частности, открыл Национальный музей, в котором собрал фантастическую коллекцию.

Проекты Шептицкого не только были очень успешными в его время, но и помогли развивать украинскую экономику в перспективе. И сегодня мы многим обязаны мудрому, справедливому и очень успешному бизнесмену, который всегда в первую очередь ценил духовное, а не материальное.