Самый грандиозный блеф в мировой ИТ-индустрии: как Билл Гейтс продал Windows, которого еще не существовало

Билл Гейтс пообещал миру компьютерную революцию, хотя его главный продукт еще не был готов. 10 ноября 1983 года 28-летний основатель Microsoft устроил громкую презентацию Windows 1.0 в Нью-Йорке и заявил, что вскоре его система будет работать на большинстве персональных компьютеров. Но вместо нескольких месяцев покупателям пришлось ждать более двух лет.

Как амбициозное обещание превратилось в один из самых известных случаев "vaporware" в истории технологий – расскажет 24 Канал.

Почему Билл Гейтс анонсировал Windows так рано?

В начале 1980-х Microsoft столкнулась с серьезным вызовом. Компьютерная индустрия стремительно менялась: вместо сложных текстовых команд пользователям начали предлагать графические интерфейсы с окнами и управлением мышью. Билл Гейтс понимал: если Microsoft опоздает, конкуренты могут захватить перспективный рынок, ведь:

компания VisiCorp разработала систему Visi On,

Apple уже представила компьютер Lisa,

а Стив Джобс готовил к выпуску Macintosh.

Поэтому Гейтс решил действовать на опережение. 10 ноября 1983 года Microsoft представила Windows 1.0, хотя разработка еще продолжалась. Во время презентации Гейтс даже прогнозировал, что к концу 1984 года Windows будет работать на 90% IBM-совместимых компьютеров.



Билл Гейтс стремился опередить конкурентов / Фото Forbes

Как обещание Microsoft превратилось в самый большой блеф?

Изначально компания планировала выпустить Windows в апреле 1984 года. Однако сроки начали срываться один за другим. Инженерам приходилось:

решать сложные технические проблемы,

обеспечивать совместимость с различным оборудованием,

создавать графическую среду для компьютеров с ограниченным объемом памяти.

Между тем обещанного продукта так и не было. Именно из-за таких задержек Windows стали называть vaporware – программным обеспечением, которое активно рекламируют задолго до его фактического выхода. Ранний анонс позволил Microsoft привлечь внимание к будущей системе еще до завершения разработки.

Чем закончилась рискованная игра Билла Гейтса?

Только 20 ноября 1985 года, спустя два года после громкой презентации, Windows 1.0 наконец поступила в продажу. Система позволяла управлять программами с помощью мыши, открывать окна и пользоваться такими приложениями, как:

Paint,

Notepad,

Calculator.

Но триумфа не произошло. Первую Windows критиковали за медленную работу, высокие требования к компьютерам и недостаточное количество совместимых программ. Настоящий прорыв Microsoft произошел только в 1990 году с выходом Windows 3.0, которая помогла сделать графический интерфейс массовым стандартом для персональных компьютеров.

Как Windows изменила историю технологического бизнеса?

История Windows 1.0 стала одним из самых известных примеров того, как громкий анонс может опередить реальные возможности компании. Гейтс не смог выполнить свои первоначальные обещания, а первая версия системы не стала мгновенным хитом.

Однако Microsoft продолжила развивать продукт и в конечном итоге превратила Windows в одну из самых влиятельных программных платформ в мире. Парадокс заключается в том, что система, которая начиналась с двухлетнего опоздания и разочарования покупателей, впоследствии стала основой компьютерной империи Билла Гейтса.