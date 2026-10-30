Основал Красный Крест и умер бездомным: разбитая жизнь первого лауреата Нобелевской премии

Жан Анри Дюнан стал первым в мире лауреатом Нобелевской премии мира. Это произошло в 1901 году, когда его имя было известно почти каждому в Европе. В то же время спасение тысяч жизней и международный авторитет не уберегли Дюнана от личной трагедии.

В итоге тот, кто посвятил свою жизнь спасению других, оказался буквально на улице в полном одиночестве. О том, как один из величайших гуманистов в истории человечества потерял все, рассказывается в материале 24 Канала.

Как травматический опыт Дюнана положил начало Красному Кресту?

Дюнан родился в 1828 году в зажиточной швейцарской семье. Его родители активно занимались благотворительностью и учили сына, как важно заботиться о других. С юных лет он участвовал в различных гуманитарных проектах, в том числе и религиозных. Уже в 24 года он стал одним из основателей женевского отделения Христианской ассоциации молодых людей.

Параллельно Дюнан пытался развиваться в сфере бизнеса. Заняв должность президента в финансово-промышленной компании, он планировал осваивать большой земельный участок на территории Алжира. Для этого пришлось совершить рабочую поездку в Италию, чтобы встретиться с Наполеоном III. В муниципалитете Сольферино Дюнан стал свидетелем одной из самых кровавых битв столетия.

Дюнан решил не оставаться в стороне и помочь пострадавшим. Для этого он организовал команду из местных жителей, готовых заниматься благотворительной деятельностью. Стоит отметить, что львиную долю в ней составляли женщины и девушки. Дюнан верил: именно женщины в будущем будут играть решающую роль в обеспечении мира и благополучия человечества.

Вернувшись домой в Женеву, Дюнан описал пережитое в книге "Воспоминания о Сольферино". Кроме того, он начал работать над созданием нейтральной международной организации, которая будет помогать пострадавшим от войн. Так в 1863 году началась история организации, которую сегодня человечество знает под названием "Красный Крест". Дюнан надеялся, что, когда наступит мирное время, организация будет находиться в неактивном состоянии. В то же время если начнутся войны, разрешение на работу придется получать от руководителей всех стран, которые будут участвовать в конфликтах.

Также Дюнан настаивал на необходимости заключить межправительственное соглашение, которое признавало бы нейтралитет организации и позволяло бы ей оказывать помощь в зоне боевых действий. Именно эта идея легла в основу подписания первой Женевской конвенции в 1864 году.

От желания спасти мир до личного краха

Сосредоточившись на гуманитарной деятельности, Дюнан не мог уделять достаточно времени своему бизнесу. В итоге стремление сделать мир лучше привело мечтателя к краху: банкротству и потере не только финансов, но и репутации, а также возможности влиять на жизнь собственной организации. Самый сильный удар Дюнану нанес его компаньон Гюстав Муанье. Воспользовавшись уязвимостью коллеги, он заставил его уйти с поста главы Красного Креста.

Потеряв все, Дюнан переехал в Париж, где жил в бедности. Денег не хватало даже на продукты. В конце концов Дюнан поселился в швейцарском приюте для пожилых людей. В то же время он продолжал отстаивать свои идеи и даже инициировал в Лондоне проведение международного конгресса, посвященного борьбе с работорговлей.

Как Дюнан получил Нобелевскую премию?

Судьбоносным для Дюнана стал 1895 год, когда он встретился и пообщался с журналистом Георгом Баумбергером. После публикации статьи, написанной на основе этого разговора, Дюнан получил Нобелевскую премию мира. При этом он завещал средства на благотворительность, а сам вернулся в дом престарелых.