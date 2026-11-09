Помыл посуду и поставил все на карту: как Дженсен Хуанг вывел Nvidia на вершину эпохи ИИ

Когда-то Дженсен Хуанг мыл посуду в ресторане Denny's, а сегодня возглавляет Nvidia – одного из главных игроков эпохи искусственного интеллекта. Черная кожаная куртка стала его визитной карточкой, а за непринужденной улыбкой скрывается жесткий стратег.

Как он рискнул всем ради технологии, в которую мало кто верил, – расскажет 24 Канал.

Как Хуанг спас Nvidia, когда компания была в шаге от банкротства?

В середине 1990-х Nvidia могла исчезнуть. Компания разрабатывала графическую технологию для Sega, но сделала ставку на архитектуру, которая уступала новому стандарту. Продолжать работу означало потратить последние ресурсы на неперспективный продукт.

Хуанг обратился к руководителю Sega Сеитиро Иримадзири с просьбой, которая звучала почти невозможно: освободить Nvidia от контрактных обязательств, но оставить финансирование. Японский партнер согласился. Примерно 5 миллионов долларов дали команде время изменить направление и создать RIVA 128.

За первые четыре месяца был продан миллион этих чипов. Nvidia выжила – благодаря техническому рывку и готовности ее руководителя прямо признать собственную ошибку.

Почему он сделал ставку на технологию, для которой еще не было большого рынка?

В следующий раз Хуанг рисковал уже будущим успешного бизнеса. В 2006 году Nvidia представила CUDA – платформу, которая позволяла использовать графические процессоры для вычислений далеко за пределами игр. Те же самые чипы могли:

помогать исследовать молекулы,

обрабатывать медицинские снимки,

обучать нейросети.

Однако массового спроса еще не было. Нужно было годами развивать инструменты, привлекать программистов и поддерживать исследователей. Хуанг продолжал вкладываться в эту экосистему, пока возможности технологии демонстрировали преимущественно ученые. Его ставка была простой и рискованной: сначала создать возможность, а затем дождаться задач, для которых она станет незаменимой.

Почему Хуанг пожелал студентам боли и страданий?

От своей команды он требует той же выдержки. В 2024 году Хуанг рассказывал о 60 непосредственных подчиненных и отказе от регулярных встреч "один на один". Рабочие ошибки и решения он обсуждает перед командой: все должны слышать аргументы и получать равный доступ к информации.

В том же году в Стэнфорде он пожелал студентам "щедрых доз боли и страданий". Эта провокационная фраза объясняла его философию: завышенные ожидания делают неудачи невыносимыми, а пережитые трудности закаляют характер. Для Хуанга способность подняться после провала – такое же бизнес-преимущество, как инженерный талант.



Как Дженсен Хуанг вывел Nvidia на вершину эпохи ИИ / Фото ВВС

Как Nvidia подготовилась к революции ИИ раньше конкурентов?

Перелом произошел задолго до ChatGPT. В 2012 году нейросеть AlexNet, обученная на двух графических процессорах Nvidia, продемонстрировала прорыв в распознавании изображений. Многолетняя ставка на программируемые видеокарты получила убедительное подтверждение. Когда мир увлекся генеративным ИИ, у Nvidia уже были:

чипы,

программную платформу,

разработчиков, умеющих с ними работать.

Конкуренты предлагали альтернативы, но воссоздать всю экосистему было значительно сложнее, чем выпустить отдельный процессор. Бывший посудомойщик оказался среди победителей технологической гонки, потому что выдержал годы неопределенности – и продолжал создавать то, в чем большой рынок осознал потребность гораздо позже.