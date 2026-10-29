Финансировал Винниченко и потерял все: драма Чикаленко, который "любил Украину до глубины кармана"

Гениальный агроном и меценат Евгений Чикаленко был убежден, что громких слов для патриотизма недостаточно. Его высказывание "Легко любить Украину до глубины души. А вы попробуйте любить ее до глубины кармана" стало крылатым, а благодаря этой философии в нашей культуре начался масштабный этап развития.

Чикаленко был одним из самых успешных аграриев своего времени. Зарабатывая хорошие деньги, значительную их часть он вкладывал в развитие украинской культуры. Как Чикаленко "любил Украину до глубины кармана" и почему потерял все в конце своей истории, рассказываем в материале 24 Канала.

Талантливый аграрий, задававший тренды

Чикаленко родился в селе Перешоры (на территории сегодняшней Одесской области) в довольно зажиточной семье. Его отец, потомок греческих переселенцев, в жилах которого текла и казацкая кровь, работал секретарем Ананиевского уездного суда. Мать происходила из богатой польско-украинской дворянской семьи.

Растучи в отцовском имении, Чикаленко заинтересовался сельским хозяйством. Кроме того, он испытывал глубокий интерес к украинской культуре, в частности, к народным песням и сказкам. В Харьковском университете Чикаленко изучал естественные науки и агрономию. Полученные знания пригодились, когда после смерти отца он начал вести хозяйство в семейном имении.

Как аграрий и управленec Чикаленко был чрезвычайно эффективен. Даже в годы засухи его земли приносили урожай. Чикаленко активно следил за развитием сельского хозяйства, знакомился с новыми разработками мировых аграриев и выписывал из-за рубежа тематические журналы. Вместо того чтобы массово скупать и накапливать земли, как некоторые из его современников, он знал, как заставить свое имущество реально работать, принося прибыль.

Среди наиболее успешных решений Чикаленко: использование севооборота, внедрение эффективных селекционных решений; приобретение американской сельскохозяйственной техники. Впечатленный деятельностью Чикаленко, Павел Скоропадский даже предлагал ему должность министра земельных дел.

Евгений Чикаленко / Фото с сайта Украинского института национальной памяти

Один из ключевых меценатов украинской культуры

Как меценат, Чикаленко вкладывал значительные средства в развитие украинской культуры. В частности, в 1906 году он основал первую украинскую газету "Громадська думка". Впоследствии настоящей сенсацией стала газета "Рада", которая выходила в течение восьми лет. Амбициозный и крайне необходимый проект при этом не мог окупиться, поэтому Чикаленко продолжал финансировать выпуски. Кроме того, он поддерживал периодические издания "Селянин", "Литературно-научный вестник", "Новая община". Также вложил средства в создание "Академического дома" во Львове.

В родных Перешорах Чикаленко основал школу для крестьян. Обучение велось на украинском языке и помогало сохранить украинские сказки, песни, легенды и т. д. Кроме того, Чикаленко финансировал многих украинских писателей. Для их поддержки он учредил целый фонд. Среди тех, кто получал деньги от Чикаленко на развитие литературной деятельности, были Владимир Винниченко, Иван Франко, Ольга Кобылянская. Интересно, что меценат мог давать определенные советы по творчеству, однако не давил на авторов, чтобы те принимали его замечания или правки.

Сам Чикаленко также любил писать. В то же время он сосредоточивался на работах, которые имели бы практическое значение для украинских аграриев. В частности, публика очень положительно восприняла его книгу "Беседы о сельском хозяйстве", которая даже получила почетные награды того времени.

Человек, потерявший все

Когда большевики оккупировали Украину, Чикаленко лишился и состояния, и надежды на перемены к лучшему. Он был вынужден уехать за границу. В эмиграции Чикаленко возглавил Терминологическую комиссию при Украинской хозяйственной академии в чешском городе Подебрады.

В последние годы Чикаленко страдал от тяжелой болезни. При этом он отказался от материальной поддержки. Чикаленко скончался в 1929 году в Чехии.