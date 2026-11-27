Он отправился в кругосветное путешествие, но так и не вернулся домой. 28 ноября 1520 года корабли Фернана Магеллана вышли через опасный пролив на юге Америки в воды Тихого океана. Но за этим триумфом скрывалась драматическая история: король отказал ему в поддержке, капитаны подняли бунт, а сам мореплаватель погиб за шаг до завершения экспедиции.

Почему человек, который решился изменить карту мира, погиб за тысячи километров от дома, – рассказывает 24 Канал.

Почему португальский король отказался от Магеллана?

Фернан Магеллан родился около 1480 года в Португалии, в семье мелкой знати. Он не был мечтателем, всю жизнь проведшим за картами: будущий мореплаватель годами служил португальской короне, участвовал в военных походах в Индию и Северную Африку.

Во время одного из сражений в Марокко он получил серьезное ранение в ногу и до конца жизни остался хромым. Однако военный опыт не спас его от конфликта с монархом. По возвращении в Португалию Магеллан попросил короля Мануэла I увеличить его пенсию и поддержать замысел новой морской экспедиции.

Правитель отказал, а впоследствии дал понять, что больше не нуждается в его услугах. Оскорбленный мореплаватель решил предложить свои знания главному конкуренту Португалии – Испании. В 1517 году Магеллан переехал в Севилью и обратился к молодому королю Карлу I. Он убеждал монарха, что к Островам пряностей в Юго-Восточной Азии можно добраться западным путем, обогнув Южную Америку.



Португальский король отказался от Магеллана / Фото Википедия

Для Испании это была возможность получить доступ к чрезвычайно прибыльной торговле и обойти португальские морские маршруты. Карл I согласился поддержать замысел и поручил Магеллану возглавить экспедицию.

Как Магеллан преодолел бунт и вышел в Тихий океан?

В сентябре 1519 года из Испании отплыли пять кораблей с примерно 270 членами экипажа. Впереди их ждали:

неизвестные воды,

опасные штормы,

конфликты внутри команды.

Испанские капитаны не слишком охотно подчинялись португальцу Магеллану, а недовольство его командованием в конце концов переросло в открытый мятеж.

В марте 1520 года часть офицеров подняла бунт в заливе Сан-Хулиан. Магеллан жестоко подавил его: одного из лидеров восстания казнили, другого оставили на безлюдном побережье. В то же время экспедиция потеряла корабли:

"Сантьяго" разбился во время разведки,

"Сан-Антонио" покинул флотилию и вернулся в Испанию.

Несмотря на потери, мореплаватель продолжил движение на юг. В конце концов его корабли обнаружили узкий и запутанный морской проход между Южной Америкой и архипелагом Огненная Земля. Путешествие по проливу длилось несколько недель, но 28 ноября 1520 года три оставшихся корабля вышли в открытый океан. Магеллан назвал его Тихим – Mar Pacífico.

Во время перехода погода действительно оказалась необычно спокойной. Однако это название скрывало то, что ждало моряков впереди. Пересечение океана превратилось в настоящее испытание на выживание. Путешествие длилось более 3 месяцев, а запасы еды и питьевой воды быстро заканчивались.

Моряки страдали от цинги, ели крыс, опилки и размоченные куски кожи, которой обшивали корабельные снасти. По свидетельству участника экспедиции Антонио Пигафетти, болезни и голод унесли жизни многих людей.

Почему Магеллан не завершил кругосветное путешествие?

В марте 1521 года экспедиция наконец добралась до Филиппинских островов. Казалось, самая опасная часть пути уже позади. Магеллан устанавливал контакты с местными правителями, заключал союзы и пытался распространять христианство. Однако вмешательство во внутренние конфликты островитян стало для него роковым.

В апреле 1521 года мореплаватель решил поддержать правителя острова Себу и выступить против вождя Лапу-Лапу, который отказался признавать его власть. 27 апреля Магеллан вместе с небольшим отрядом высадился на соседнем острове Мактан. Европейцы недооценили противника: местные воины провели атаку на мелководье, где корабельная артиллерия не могла эффективно помочь.

Во время боя Магеллан получил многочисленные ранения и погиб. Ему было около 41 года. Человек, прошедший через военные кампании, мятежи и изнурительный океанский переход, не смог завершить свою экспедицию.



Магеллан погиб в бою с островитянами / Фото Википедия

Сколько моряков вернулись после первого кругосветного путешествия?

После гибели Магеллана экспедиция продолжила путь под командованием других офицеров. Из-за потерь и нехватки людей морякам пришлось сжечь один из кораблей – "Консепсьон". В итоге в Испанию отправилась только "Виктория" под руководством баскского мореплавателя Хуана Себастьяна Элькано.

6 сентября 1522 года корабль вернулся в Испанию. Из примерно 270 человек, отправившихся в экспедицию, домой добрались лишь 18. Они завершили первое в истории кругосветное путешествие, хотя сам Магеллан не дожил до его конца.

Эта экспедиция не доказала, что Земля круглая, ведь образованные европейцы знали о ее шарообразной форме задолго до Магеллана. Однако она впервые на практике продемонстрировала возможность обогнуть планету по морю, открыла европейцам истинные масштабы Тихого океана и навсегда изменила представления о географии мира.

Магеллан не вернулся домой и не увидел триумфа своей экспедиции. Но именно его решимость отправиться туда, где еще не бывали европейские корабли, сделала его имя одним из самых известных в истории больших географических открытий.