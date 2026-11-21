Император Австро-Венгрии Франц Иосиф I пробыл на престоле почти 68 лет – это одно из самых длительных правлений в истории Европы. В роскошном Шенбрунне он спал на железной солдатской койке, а в Галиции его знали как "дедушку Франца".

Почему даже в день своей смерти император сидел за рабочим столом и что произошло с его империей менее чем за два года – рассказывает 24 Канал.

Кого Франц Иосиф потерял за годы правления?

Франц Иосиф взошел на австрийский престол в 18 лет, в разгар революций 1848 года. Почти через два десятилетия, в 1867 году, компромисс с венграми превратил его государство в Австро-Венгрию. В том же году из Мексики пришла весть о расстреле его младшего брата Максимилиана, который несколько лет был мексиканским императором.

За фасадом могущественного государства скрывался глубоко одинокий человек, переживший почти всех своих близких.

В 1889 году в охотничьем поместье Майерлинг нашли мертвым его единственного сына, кронпринца Рудольфа. Он покончил с собой.

Спустя девять лет в Женеве анархист убил жену императора, императрицу Елизавету, известную как Сиси.

В 1914 году в Сараеве застрелили его племянника и тогдашнего наследника престола Франца Фердинанда.

Это покушение вызвало международный кризис, который через несколько недель перерос в Первую мировую войну.



Франц Иосиф и его жена императрица Елизавета / Фото Википедия

Как жил император и почему его помнят во Львове?

Несмотря на статус и богатство, Франц Иосиф вел аскетический образ жизни. В Шенбрунне его день часто начинался уже в половине третьего утра. Он умывался холодной водой, надевал мундир и садился за государственные документы. В его спальне стояли простая железная кровать, умывальник и стол. Такой распорядок он придерживался десятилетиями.

Во Львове император бывал неоднократно, в частности в 1851, 1880 и 1894 годах. К его приездам город возводил триумфальные арки. Во время его правления во Львове основали "Просвиту", украинские депутаты работали в венском парламенте, а общественные деятели добивались обучения на украинском языке. В те же десятилетия Российская империя ограничивала украинское книгоиздание.



Франц Иосиф часто приезжал во Львов / Фото Википедия

О чем император попросил в последний день жизни?

Осенью 1916 года 86-летний Франц Иосиф заболел воспалением легких. Даже за несколько часов до смерти он еще работал за столом. По одному из свидетельств, император попросил разбудить его на следующее утро в четыре часа, как всегда.

Вечером 21 ноября 1916 года он скончался в Шенбрунне, на той самой железной кровати. Престол унаследовал Карл I. Ему досталось государство, измученное войной, в котором все громче звучали требования национального самоопределения.

Осенью 1918 года, менее чем через два года после смерти Франца Иосифа, Австро-Венгрия распалась.