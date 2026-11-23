Он стал героем десятков фильмов, пережил дерзкий побег из тюрьмы и погиб в 21 год. Билли Кид – один из самых известных преступников Дикого Запада, на счету которого числилось 21 убийство, хотя историки подтверждают гораздо меньшее число.

Как легенду о безжалостном стрелке создал человек, который в конце концов его застрелил, – рассказывает 24 Канал.

Как обычный парень оказался в центре кровавой войны?

По самой распространенной версии, Генри Маккарти родился 23 ноября 1859 года в Нью-Йорке. Впоследствии он стал известен под именами Генри Антрим, Уильям Бонни и прозвищем Билли Кид. Его детство не было беззаботным: отец ушел из семьи, а мать Кэтрин умерла от туберкулеза в 1874 году.

Подросток остался без главной опоры и начал самостоятельно зарабатывать на жизнь. Он:

подрабатывал случайными работами,

путешествовал по Западу,

а впоследствии попал в компанию людей, которые жили за счет краж и незаконной торговли лошадьми.

Первые проблемы с законом у него возникли еще до того, как он стал известен на всю страну. В 1877 году Маккарти оказался в Нью-Мексико, где начал работать на ранчо британского предпринимателя Джона Танстолла.

ВОТ был владельцем скота и магазина и вступил в конфликт с влиятельной торговой группой Лоуренса Мерфи и Джеймса Долана. Ее представители имели значительное влияние на местную экономику и политику. Для молодого работника Танстолл стал работодателем, с которым он связывал свое будущее.

Но противостояние бизнесменов быстро переросло в настоящую войну. 18 февраля 1878 года Танстолла убили люди, связанные с его соперниками. Маккарти и другие сторонники погибшего присоединились к группе, известной как "Регуляторы". Они стремились отомстить за убийство и наказать причастных к нему. Так развернулась Война в округе Линкольн – один из самых кровавых конфликтов в истории американского Дикого Запада.



Что известно о Генри Маккарти / Фото Википедия

Как Билли Кид избежал смертной казни?

Противостояние превратило Маккарти в разыскиваемого преступника. Он участвовал в перестрелках, скрывался от правоохранителей и заработал репутацию человека, которого нелегко поймать. В то же время его образ не был однозначным: одни считали его опасным убийцей, другие – молодым бунтарем, оказавшимся в эпицентре конфликта между влиятельными группировками.

В 1880 году шериф Пэт Гарретт задержал Билли Кида. Интересно, что до этого мужчины знали друг друга, но теперь оказались по разные стороны закона. Маккарти судили за убийство шерифа Уильяма Брэди, которого застрелили во время войны в округе Линкольн. Суд признал его виновным и приговорил к повешению.

Казнь назначили на май 1881 года, а самого заключенного оставили под охраной в здании суда в Линкольне. Однако Билли не собирался дожидаться виселицы. 28 апреля 1881 года он попросил одного из охранников сопроводить его в туалет. Там ему удалось освободиться от наручников, завладеть оружием и застрелить охранника. Затем он достал ружье и убил второго помощника шерифа, который находился неподалеку.

После этого Маккарти уволил ноги от кандалов с помощью топора, взял оружие и сбежал на лошади. Дерзкое побег стал сенсацией: человек, которого уже готовили к казни, вновь оказался на свободе.

Почему легенда о 21 убийстве не соответствует действительности?

Именно такие истории сделали Билли Кида знаменитым. Газеты охотно публиковали рассказы о его побегах, перестрелках и якобы невероятном количестве жертв. Со временем укоренилась легенда, что он убил 21 человека – по одному за каждый год жизни. Однако исторические свидетельства не подтверждают эту цифру.

Исследователи смогли документально связать Маккарти примерно с четырьмя убийствами, хотя он мог быть причастен и к другим смертям во время вооруженных конфликтов. Часть эпизодов, которые впоследствии приписывали бандиту, осталась неподтвержденной.

На популярность образа повлиял и внешний вид Маккарти. Он был молодым, худощавым, имел светлые волосы и, по свидетельствам современников, мог быть приветливым и остроумным. Этот контраст между юностью и репутацией опасного стрелка сделал его особенно привлекательным персонажем для журналистов, а впоследствии – для кинематографистов.

Как шериф, убивший Билли Кида, создал его легенду?

После побега из тюрьмы Маккарти оставался на свободе менее трех месяцев. Пэт Гарретт продолжал его разыскивать. В ночь на 14 июля 1881 года шериф пришел в дом ранчера Пита Максвелла в Форт-Самнере. Там он и встретил Билли Кида.

В темноте Маккарти не узнал мужчин, находившихся в доме, и спросил по-испански: "Кто это?". Гарретт выстрелил в него. Билли Киду был всего 21 год. Но на этом история не закончилась. Уже в следующем году Гарретт издал книгу "Подлинная жизнь Билли Кида", в которой рассказал о преступлениях и побегах этого человека