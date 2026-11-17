Он унаследовал империю после гражданской войны, а в историю вошел благодаря Колизею и налогу, который возмутил даже его сына. Веспасиан искал деньги там, откуда другие правители предпочли бы отвернуться.

Как непопулярные решения помогли восстановить Рим и откуда взялось выражение "деньги не пахнут" – расскажет 24 Канал.

Какую империю унаследовал Веспасиан?

17 ноября 9 года нашей эры родился будущий император Веспасиан. К власти он пришел в 69 году – после гибели Нерона и борьбы его преемников за престол. Перед новым правителем стояла задача восстановить государство, измученное внутренними конфликтами. Рим также нуждался в восстановлении после пожаров и разрушений.

Императорская власть означала не только почести. Нужно было:

содержать армию,

обеспечивать функционирование государства,

вернуть столице нормальную жизнь.

Для этого Веспасиан приступил к принятию решений, которые вряд ли могли сделать его любимцем налогоплательщиков.



Веспасиан пришел к власти в 69 году / Фото Unsplash

Почему император заставил платить римлян?

Веспасиан восстанавливал отмененные сборы, вводил новые и увеличивал платежи провинций. Светоний описывал его финансовую политику как настолько жесткую, что обвинения в жадности стали частью репутации правителя.

Самым известным стал налог, связанный со сбором мочи из общественных туалетов. Она имела хозяйственную ценность: ее использовали, в частности, для обработки и очистки тканей. Поэтому речь шла не просто о плате за посещение туалета, а о доходе от сырья, необходимого ремесленникам.

По преданию Светония, Тит упрекнул отца за такой источник дохода. Веспасиан поднес к его носу монету и спросил, неприятно ли она пахнет. Сын ответил, что нет. Именно эту историю впоследствии стали передавать краткой формулой: "Деньги не пахнут".

Как на месте роскоши Нерона появился Колизей?

Самым заметным символом нового правления стало строительство огромного амфитеатра. Веспасиан выбрал для него место искусственного озера, которое принадлежало дворцовому комплексу Нерона – Золотому дому. Пространство императорской роскоши превращали в место массовых зрелищ.

Однако Веспасиан не дожил до открытия Колизея. Строительство завершили уже при его сыне Тите, который торжественно открыл амфитеатр в 80 году.



Веспасиан не дожил до открытия Колизея / Фото Unsplash

Что сказал Веспасиан перед смертью?

По свидетельству Светония, даже приближение смерти не лишило императора иронии. Он пошутил: "Похоже, я становлюсь богом", намекая на посмертное обожествление правителей. А во время последнего приступа болезни попытался подняться: император, мол, должен умирать стоя.

Он умер в 79 году на руках у тех, кто помогал ему встать. Его наследие включало и монументальный амфитеатр, и неприглядный налог. Именно это сочетание сделало историю Веспасиана такой запоминающейся: за величием империи стояли вполне приземленные поиски денег.