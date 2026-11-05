Люди 24 Персона дня Спасла гения от безумия: тяжелая любовь киевлянина Горовица и дочери великого дирижера
5 ноября, 15:13
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Спасла гения от безумия: тяжелая любовь киевлянина Горовица и дочери великого дирижера

Алена Гогунская

Владимир Горовиц покорял самые престижные концертные залы мира, но даже слава не защищала его от изнурительных внутренних кризисов. Когда пианист на долгие годы уходил со сцены, рядом с ним оставалась Ванда Тосканини – жена, которая знала его далеко за пределами его триумфального образа.

Как они прожили более полувека среди музыки, разлук и воссоединений – расскажет 24 Канал.

Как дочь Тосканини влюбилась в пианиста из Киева?

5 ноября 1989 года в Нью-Йорке скончался Владимир Горовиц – уроженец Киева, которого считают одним из величайших пианистов XX века. Его карьера сочетала громкие триумфы и длительные отказы от публичных выступлений.

Ванда Тосканини хорошо знала, что скрывает за собой жизнь рядом с музыкальной знаменитостью. Ее отцом был дирижер Артуро Тосканини – требовательный перфекционист со вспыльчивым характером. Она и сама стремилась заниматься музыкой, но в итоге помогала матери организовывать его гастрольный быт. Горовиц очаровал ее и внешностью, и игрой.

Особенно запомнилось исполнение мазурки Шопена на частном вечере: Ванда впоследствии вспоминала, что никогда раньше не слышала такого звучания. 21 декабря 1933 года они поженились в Милане. Она не знала русского, он – итальянского, поэтому общались на французском. Их объединяло увлечение музыкой, однако впереди была жизнь, которая требовала гораздо большего, чем взаимное увлечение.


Пара поженилась в Милане / Фото Gramophone.co.uk

Почему Горовиц на годы исчезал со сцены?

Публика видела в нем виртуоза, однако за кулисами он переживал тяжелые депрессивные эпизоды и сомнения в собственном мастерстве. Историю его психического здоровья и лечения впоследствии описывал American Journal of Psychiatry. Самый длительный перерыв в концертной деятельности длился 12 лет – с 1953-го по 1965-й.

В это время Горовиц продолжал записывать музыку и давать интервью, но перед живой аудиторией не выступал. Слухи о возвращении возникали неоднократно, однако каждый раз слушателям приходилось ждать дальше. Для Ванды это означало годы неопределенности. По сообщению Associated Press, в период его сценического молчания она продавала картины из своей коллекции, чтобы поддерживать семейный бюджет. В то же время позже она подчеркивала, что не заставляла мужа снова выступать.

Как Ванда защищала мужа от давления?

Ее поддержка заключалась в повседневной работе. Ванда проверяла гостиничные номера, следила за питанием, отбирала телефонные звонки, спорила с менеджерами и отстаивала позицию мужа перед звукозаписывающими компаниями. У нее было собственное музыкальное мнение, и она могла быть резкой.

Но эта твердость помогала проводить грань между потребностями Горовица и ожиданиями людей, для которых его имя было частью концертного бизнеса. В то же время поддержка жены не заменяла профессионального лечения. Возвращение музыканта было сложным процессом, в котором соединились медицинская помощь, его собственная работа и участие близких.

Был ли их брак счастливым?

Их отношения переживали серьезные кризисы. В 1949 году супруги расстались, но впоследствии возобновили совместную жизнь. Они оставались вместе до смерти пианиста – почти 56 лет после свадьбы. Поэтому их историю сложно уместить в образ безупречной жены-спасительницы и беспомощного гения. У Ванды тоже были свои переживания, характер и пределы терпения. Их союз держался несмотря на обиды и трудности, а не благодаря их отсутствию.

Как произошло возвращение, которого ждали 12 лет?

9 мая 1965 года Горовиц вновь вышел на сцену Carnegie Hall. Зал был заполнен, среди слушателей сидели ведущие музыканты Нью-Йорка. Концерт стал грандиозным событием, а его запись получила две премии "Грэмми". После смерти пианиста Леонард Бернстайн особо отметил многолетнюю преданность Ванды и ее роль в его возвращениях.


Горовиц вновь вышел на сцену Карнеги-холла / Фото Википедия

Для коллег было очевидно: рядом с музыкантом, которому аплодировал весь мир, работала женщина, чью ежедневную поддержку публика в основном не видела.

История Горовица и Тосканини осталась историей сложной близости. В ней были восхищение талантом, изнеможение, разлука и готовность снова быть рядом. А за самыми громкими аплодисментами стояли годы, когда Ванда оставалась с ним в тишине.