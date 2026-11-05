Спасла гения от безумия: тяжелая любовь киевлянина Горовица и дочери великого дирижера

Владимир Горовиц покорял самые престижные концертные залы мира, но даже слава не защищала его от изнурительных внутренних кризисов. Когда пианист на долгие годы уходил со сцены, рядом с ним оставалась Ванда Тосканини – жена, которая знала его далеко за пределами его триумфального образа.

Как они прожили более полувека среди музыки, разлук и воссоединений – расскажет 24 Канал.

Как дочь Тосканини влюбилась в пианиста из Киева?

5 ноября 1989 года в Нью-Йорке скончался Владимир Горовиц – уроженец Киева, которого считают одним из величайших пианистов XX века. Его карьера сочетала громкие триумфы и длительные отказы от публичных выступлений.

Ванда Тосканини хорошо знала, что скрывает за собой жизнь рядом с музыкальной знаменитостью. Ее отцом был дирижер Артуро Тосканини – требовательный перфекционист со вспыльчивым характером. Она и сама стремилась заниматься музыкой, но в итоге помогала матери организовывать его гастрольный быт. Горовиц очаровал ее и внешностью, и игрой.

Особенно запомнилось исполнение мазурки Шопена на частном вечере: Ванда впоследствии вспоминала, что никогда раньше не слышала такого звучания. 21 декабря 1933 года они поженились в Милане. Она не знала русского, он – итальянского, поэтому общались на французском. Их объединяло увлечение музыкой, однако впереди была жизнь, которая требовала гораздо большего, чем взаимное увлечение.



Пара поженилась в Милане / Фото Gramophone.co.uk

Почему Горовиц на годы исчезал со сцены?

Публика видела в нем виртуоза, однако за кулисами он переживал тяжелые депрессивные эпизоды и сомнения в собственном мастерстве. Историю его психического здоровья и лечения впоследствии описывал American Journal of Psychiatry. Самый длительный перерыв в концертной деятельности длился 12 лет – с 1953-го по 1965-й.

В это время Горовиц продолжал записывать музыку и давать интервью, но перед живой аудиторией не выступал. Слухи о возвращении возникали неоднократно, однако каждый раз слушателям приходилось ждать дальше. Для Ванды это означало годы неопределенности. По сообщению Associated Press, в период его сценического молчания она продавала картины из своей коллекции, чтобы поддерживать семейный бюджет. В то же время позже она подчеркивала, что не заставляла мужа снова выступать.

Как Ванда защищала мужа от давления?

Ее поддержка заключалась в повседневной работе. Ванда проверяла гостиничные номера, следила за питанием, отбирала телефонные звонки, спорила с менеджерами и отстаивала позицию мужа перед звукозаписывающими компаниями. У нее было собственное музыкальное мнение, и она могла быть резкой.

Но эта твердость помогала проводить грань между потребностями Горовица и ожиданиями людей, для которых его имя было частью концертного бизнеса. В то же время поддержка жены не заменяла профессионального лечения. Возвращение музыканта было сложным процессом, в котором соединились медицинская помощь, его собственная работа и участие близких.

Был ли их брак счастливым?

Их отношения переживали серьезные кризисы. В 1949 году супруги расстались, но впоследствии возобновили совместную жизнь. Они оставались вместе до смерти пианиста – почти 56 лет после свадьбы. Поэтому их историю сложно уместить в образ безупречной жены-спасительницы и беспомощного гения. У Ванды тоже были свои переживания, характер и пределы терпения. Их союз держался несмотря на обиды и трудности, а не благодаря их отсутствию.

Как произошло возвращение, которого ждали 12 лет?

9 мая 1965 года Горовиц вновь вышел на сцену Carnegie Hall. Зал был заполнен, среди слушателей сидели ведущие музыканты Нью-Йорка. Концерт стал грандиозным событием, а его запись получила две премии "Грэмми". После смерти пианиста Леонард Бернстайн особо отметил многолетнюю преданность Ванды и ее роль в его возвращениях.



Горовиц вновь вышел на сцену Карнеги-холла / Фото Википедия

Для коллег было очевидно: рядом с музыкантом, которому аплодировал весь мир, работала женщина, чью ежедневную поддержку публика в основном не видела.

История Горовица и Тосканини осталась историей сложной близости. В ней были восхищение талантом, изнеможение, разлука и готовность снова быть рядом. А за самыми громкими аплодисментами стояли годы, когда Ванда оставалась с ним в тишине.